Van\'da Sudan ve Suriye\'ye Yardım Kampanyası

Van'da Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı'nca Sudan ve Suriye halkı için başlatılan yardım kampanyası sürüyor.

Kentteki bir kahvaltı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, yurt içi ve yurt dışındaki yardım çalışmalarına ilişkin bilgi paylaştı.

Suriye'de uzun süredir insani yardım çalışmaları yürüttüklerini belirten Elibüyük, son aylarda artan ihtiyaçlara yönelik çalışmaları yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür eden Elibüyük, şunları kayetti:

"Sıcak yemek dağıtımı ve temel gıda ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Battaniyeden gıdaya kadar birçok temel ihtiyacı karşılıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından hazırlanan yardım tırlarını bölgelere sevk ettik. Van'dan da yakın zamanda ısıtıcı, battaniye, gıda, ayakkabı ve bot bulunan yardım tırlarımızı bölgeye göndereceğiz. Gazze'de partner kuruluşlarla sıcak yemek, gıda ve su dağıtımı yaptık, çadır kentlerin kurulumunu gerçekleştirdik."

Sudan'da da insani krizin derinleştiğini ifade eden Elibüyük, o bölgeye yönelik de çalışma yürüttüklerini dile getirdi.