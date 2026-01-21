Van'da Suriye Protestosu - Son Dakika
Van'da Suriye Protestosu

21.01.2026 18:40
Van Demokratik Kurumlar Platformu, Suriye'deki gelişmeleri protesto etti, mücadele vurgusu yaptı.

(VAN) - Suriye'de yaşanan gelişmeler Van Demokratik Kurumlar Platformu tarafından protesto edildi. DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varlı, "Herkes bunu iyi bilsin. AKP'ye buradan sesleniyorum. Barış süreci adına yaptığı kıyımı söylüyorum. Sen Türkiye'nin bütün geleceğini ayaklar altına aldın. Birlikte yaşamın, umudun, her şeyini ayaklarının altına aldın. Ama biz ısrarla bunu söylüyoruz. Biz birlikte yaşamın birlikte onurlu yaşamanın yerindeyiz. Ama bize mücadeleden başka bir şey bırakmazsanız işte buradayız. "dedi.

Demokratik Kurumlar Platformu Suriye'de yaşanan gelişmeleri protesto etti. Van Beşyol mevkiinde yapılan açıklamada konuşan DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varlı şunları kaydetti:

"Yüzyıllardır Kürt halkına soykırımı dayatanlar dilinin kültürünün varlığını yok sayanlar bugün bir kez daha Kürt halkıyla Kürt halkına bir oyun içerisine girdiler. Birçok ulus devletin bir araya gelerek Kürt halkına kıyımı reva görenler bilsin ki bizler asla yalnız değiliz. Bizler hiçbir zaman kimsenin gücünü değil, kendi öz gücümüze, öz irademize, öz savunmamıza dayanarak bu mücadeleyi başlattık. Göç ettirdiniz, katlettiniz, cezaevlerine koydunuz ama biz size boyun eğmedik. Biz size boyun eğmeyeceğiz.

"Kiminle işbirliği yapıyorsunuz siz? Kafa kesenlerle mi?"

Dünyanın her yerinde IŞİD, barbar çetelerini görenler Kürt halkının o çetelere karşı nasıl onurlu bir mücadele verdiğini gördüler. Onurlu yaşanabilir bir dünya için her zaman burada olacağız. Onlar ulus devletler ve içinde olan Türkiye ile birlikte Kürtlere karşı diline kültürüne, yaşamına karşı, birlikte kıyımına karşı birleşenler bilsin ki vallahi, billahi, tallahi biz tek başımıza bütün ulus devletlerin karşısında mücadele ettik edeceğiz de sizin kıyımınıza karşı, işkencenize karşı, soykırımınıza karşı, yok saymanıza karşı buradayız. Rojava biziz. Rojava benim. Rojava kadın devrimidir. Bize karşı bu soykırımı yapanlar Yalova'yı unuttunuz mu? Kiminle işbirliği yapıyorsunuz siz? Kafa kesenlerle mi? Size söylüyoruz. Ebu Cehil'in zihniyetinden vazgeçin. Neden sizler gidip IŞİD'in önünde durmuyorsunuz?

"Bize mücadeleden başka bir şey bırakmazsanız işte buradayız"

O cihadistlerin karşısında, o kafa kesenlerin karşısında buradayız. Asla mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Bizler oradaki kıyım, yıkım, göç bitinceye kadar bu sokaklarda olacağız. Önümüze geçip önümüzü engellemeye çalışmayın. Bizim kalbimiz imanla dolu. Mücadele ile dolu. Birlikte yaşamla dolu. Biz başkaları yaşasın diye canımızı ortaya koyanlardanız. Herkes bunu iyi bilsin. AKP'ye buradan sesleniyorum. Sen Türkiye'nin bütün geleceğini ayaklar altına aldın. Biz birlikte yaşamın birlikte onurlu yaşamanın yerindeyiz. Ama bize mücadeleden başka bir şey bırakmazsanız işte buradayız. Devrimci Kava'nın yoldaşlarıyız. Hazreti Muhammed (SAV)'in yol arkadaşlarıyız."

Kaynak: ANKA

