VAN'DA 'SURVİVOR' FORMATINDA YARIŞMA - Son Dakika
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VAN'DA 'SURVİVOR' FORMATINDA YARIŞMA

23.05.2022 09:13

VAN'da, İpekyolu Belediyesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin organizasyonuyla 'Survivor formatında, 'Univivor' yarışması düzenlendi.

VAN'da, İpekyolu Belediyesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin organizasyonuyla 'Survivor formatında, 'Univivor' yarışması düzenlendi. 16 yaş ve üzeri 4 kişilik gruplar halinde yapılan yarışmada 46 genç, kıyasıya mücadele etti.

İpekyolu Belediyesi ve YYÜ organizasyonuyla, gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla Van Gölü Sahili'nde hazırlanan parkurlarda 'Survivor' benzeri 'Univivor' yarışması düzenlendi. Yarışmada, 16 yaş ve üzeri 46 genç yarışma, 4'erli gruplar halinde ter döktü. Sporcular, dart, tekerlek devirme, puzzle, denge tahtası, sürünme gibi yarışlarda, kıyasıya mücadele etti.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın de yarışmaları izledi. Zorlu geçen yarışmalar sonunda 1'inci olan Cennet Takımı 6 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Yarışmanın 2'ncisi Nurse Star Takımı 3 bin, 3'üncülüğü elde eden King Power takımı ise bin 500 TL ile ödüllendirildi. Yarışma sonunda öğrenciler, çalınan müzik eşliğinde halay çekti.

Kaymakam İhsan Emre Aydın, gençleri spora teşvik etmek amacıyla böyle yarışmanın düzenlendiğini belirterek, "Belediye olarak üniversitemizle birlikte birçok organizasyona imza atıyoruz. Organizasyonda, birlikte, beraberlikte olduğumuz için sayın rektörümüze teşekkür ediyorum. Bu yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise zorlu parkurlarda 3 gün süren yarışmaların gençlerde büyük bir heyecan yarattığını söyleyerek, "Gayet güzel, keyifli bir bahar şenliği gerçekleştiriyoruz. Univivor da güzel bir renk kattı. Desteklerinden dolayı Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

VAN'DA 'SURVİVOR' FORMATINDA YARIŞMA
VAN'DA 'SURVİVOR' FORMATINDA YARIŞMA
VAN'DA 'SURVİVOR' FORMATINDA YARIŞMA
VAN'DA 'SURVİVOR' FORMATINDA YARIŞMA
VAN'DA 'SURVİVOR' FORMATINDA YARIŞMA
VAN'DA 'SURVİVOR' FORMATINDA YARIŞMA
VAN'DA 'SURVİVOR' FORMATINDA YARIŞMA
VAN'DA 'SURVİVOR' FORMATINDA YARIŞMA
VAN'DA 'SURVİVOR' FORMATINDA YARIŞMA
VAN'DA 'SURVİVOR' FORMATINDA YARIŞMA
VAN'DA 'SURVİVOR' FORMATINDA YARIŞMA

YORUMLAR
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Van'da 'Eşek Arabası' yarışması Van'da 'Eşek Arabası' yarışması Van'da 'Univivor' yarışmasıyla gençler doyasıya eğlendi Van'da 'Univivor' yarışmasıyla gençler doyasıya eğlendi
Kaynak: DHA

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