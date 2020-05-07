Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı - Son Dakika

Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı

46 dakika önce

Van'ın İpekyolu ilçesinin Ortanca Mahallesi'ndeki taziyeye katılanlara yönelik yapılan çalışmalar sonrası koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 43 oldu. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, şehir merkezinde riskin arttığını belirterek, vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.

Van'ın İpekyolu ilçesinin Ortanca mahallesindeki taziyeye katılanlara yönelik sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası koronavirüsü testi sonucu pozitif çıkanların sayısı 43 oldu. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Selimbey, Cevdetpaşa, Yalımerez mahallesindeki vakalar ile Ortanca mahallesindeki taziye sonrası ortaya çıkan vakalarla il merkezinde korona virüs pozitif vaka sayısı çok ciddi bir artış gösterdi. Bundan dolayı il merkezinde risk şu anda çok büyük. Çünkü Ortanca mahallesindeki taziyeye katılanların sayısı çok fazla" dedi.

YASAK OLMASINA RAĞMEN TAZİYE EVİ KURULMUŞTU

Ortanca Mahallesi'nde 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası mahalle karantinaya alınmış, sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalarda vaka sayısı 15'e yükselmişti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen Eraygen ailesi tarafından da Ortanca Mahallesi'ne taziye kurulmuştu. Eraygen ailesi mensupları ve taziye kurulmasına izin veren muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış, muhtar Yönten görevden uzaklaştırılmıştı.

TAZİYE KATILANLARIN OTURDUĞU 4 MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Bunun üzerine Ortanca Mahallesi'ndeki taziyeye katılanların ikamet ettiği Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahallelerinde de karantina uygulanmaya başlandı. Taziye sonrası bölgeye yoğunlaşan sağlık ekipleri, taziyeye katılanlarla ilgili sağlık taraması yaptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Tekirdağ'dan gelen, Bostaniçi, Yenimahalle ve Ortanca mahallelerinde ikamet eden ve taziyeyi kuran Eraygen ailesinden 23 kişide; Arıtoprak, Bostaniçi ve Ortanca mahallesinde ikamet eden Eralan ailesinden 7 kişide, İskele ve Ortanca mahallelerinde ikamet eden Acar ailesinden 9 kişide, Ortanca Mahallesi'nde ikamet eden Erçağlar ailesinden 1 kişide, Gürpınar ilçesi Umut Mahallesi'nde ikamet eden Sönmez ailesinden 1 kişide, Bostaniçi Mahallesi'nde ikamet eden Gökçek ailesinden 1 kişide ve Antalya'dan gelen Erdeğer ailesinden 1 kişide olmak üzere toplam 43 kişide koronavirüs tespit edildi. Testi pozitif çıkan hastaların tedavisi sürerken, ekipler taziyeye katılanların tespiti için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı

"VAN MERKEZDE RİSK BUGÜNLERDE HER ZAMANKİNDE DAHA FAZLA"

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, il merkezinde koronavirüs vaka sayısında tedbirsiz ve sorumsuzca davranan bazı hemşehrilerinden dolayı bulaş riskinde artış olduğunu belirterek, "Selimbey, Cevdetpaşa, Yalımerez mahallesindeki vakalar ile Ortanca Mahallesi'ndeki taziye sonrası ortaya çıkan vakalarla il merkezinde koronavirüs pozitif vaka sayısı çok ciddi bir artış gösterdi. Bundan dolayı il merkezinde risk şu anda çok büyük. Çünkü Ortanca Mahallesi'ndeki taziyeye katılanların sayısı çok fazla. Ayrıca bunların içinde kamu kurumunda çalışanlar ve Van merkezde oturanlar da bulunuyor. Bu kişilerin çok kişiyle temas kurduğunu değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalı, çıkmak zorunda kalanlar da mutlaka maske takmalı ve sosyal mesafeye dikkat etmeli. Çünkü Van merkezde risk bugünlerde her zamankinden daha fazla. Tedbirleri elden bırakmamalıyız" dedi.

Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı
Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı
Koronavirüs, Emin Bilmez, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 11:22 Kaynak: İHA


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