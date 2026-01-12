Van'da Tırda 39 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde bir tırda 39 kilo 340 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, Edremit uygulama noktasında durdurulan tırda yapılan aramada 68 parça halinde 39 kilo 340 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.