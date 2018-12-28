Son Dakika Haberleri: Van'da "Türkiye'nin Kültür Diplomasisi ve Maarif Vakfı" Sempozyumu

Van'da "Türkiye'nin Kültür Diplomasisi ve Maarif Vakfı" Sempozyumu

1 saat önce

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, TMV'nin özel bir kanunla kurulduğunu ve bir kamu kurumu olduğunu söyleyerek, "Bu kuruluş, küresel vizyona sahip Türkiye gibi bir ülke için geç kalınmış bir adım" dedi.

Van'da
Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, TMV'nin özel bir kanunla kurulduğunu ve bir kamu kurumu olduğunu söyleyerek, "Bu kuruluş, küresel vizyona sahip Türkiye gibi bir ülke için geç kalınmış bir adım" dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin konferans salonunda düzenlenen "Türkiye'nin Kültür Diplomasisi ve Maarif Vakfı" sempozyumuna YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Sempozyuma konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Birol Akgün, 1990'lı yıllardan itibaren Türkiye'nin yurt dışında kendi kurumlarını oluşturmaya başladığını söyledi. TMV'nin misyonunun sadece belli bir yardım yapmak ya da yurt dışındaki öğrencilere burs vermek olmadığını dile getiren Prof. Dr. Birol Akgün, "Bizim gibi küresel bir vizyona sahip büyük ülkelerin benzer şekilde bu tür eğitim ajanslarına sahip olduğunu görüyoruz. TMV, özel bir kanunla kuruldu ve bir kamu kurumudur. Bu kuruluş, küresel vizyona sahip Türkiye gibi bir ülke için geç kalınmış bir adımdır" dedi.

Sempozyumun ardından Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr Birol Akgün tarafından işbirliği protokolü imzalandı. Protokol; YYÜ ile TMV arasında eğitim, araştırma, akademik çalışmalar, raporlama ve kültürel alanlarda işbirliği içerdiği belirtildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:55 Kaynak: İHA

Birol Akgün, Van, Türkiye, Güncel
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