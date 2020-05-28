Van'da turuncu kategorideki teröristin etkisiz hale getirilmesi - Son Dakika

Van İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride bulunan bir bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, olayla bağlantılı 1 kişi ise gözaltına alındı.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 'Bervarsevdin-Norduz' grubunda yer alan, sözde Van eyaletinde 2015-2016 yılları arasında mahalle yapılanmalarında, 2016 yılı sonlarında kırsala katılımla YPS faaliyetlerinden sorumlu olarak faaliyet gösteren Reşit kod adlı Mustafa Ertaş, 27 Mayıs 2020 tarihinde Van İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü ve hava kuvvetleri unsurlarınca desteklenen operasyonda Gürpınar ilçesi Dikbıyık Mahallesi kırsalında etkisiz hale getirilmişti. Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride bulunan BTÖ mensubu Ertaş'ın 2016 yılında Van merkez Beşyol bölgesinde AK Parti İl Başkanlığı binasına yönelik yapılan bombalı saldırıda kullanılan bomba yüklü aracı Gürpınar kırsalından Van merkeze getirdiği, aynı yıl Van merkezinde zırhlı polis aracına yönelik yapılan bir eylemde roketatar kullandığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aynı olayla bağlantılı PKK/KCK terör örgütüne yardım yataklık yaptığı değerlendirilen 1 kişiyi Gürpınar ilçesinde gözaltına almıştır. Gözaltına alınan şahsın sorgusu sürüyor. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN