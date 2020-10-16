Van'da usulsüz satışı yapılan 37 bin 36 tablet ilaç ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde kargo aktarım merkezinde usulsüz satışı yapılan 37 bin 36 tablet ilaç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerinde haksız kazanç sağlamaya çalışanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir kargo aktarım merkezinde arama yaptı.

Aramada, Kayseri'den K.E. adına gönderilmiş reçeteye tabi olmasına rağmen usulsüz olarak satış yapıldığı değerlendirilen çoğunluğu Parkinson ve antidepresan 37 bin 36 tablet ilaç bulundu.

Ele geçirilen ilaçlarla ilgili K.E. gözaltına alındı.