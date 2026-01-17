Van'da "Veli Okulu" projesinin tanıtımı yapıldı

Van'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) aile yapısının güçlendirilmesi, çocuklara sağlıklı bir geleceğin inşa edilmesi ve velilerin bilinçlendirilmesi amacıyla başlattığı "Veli Okulu" projesinin tanıtımı yapıldı.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programda konuşan TÜGVA İl Temsilcisi Hamza Sığınç, güçlü bir toplumun güçlü ailelerle mümkün olduğunu söyledi.

Önemli bir proje kapmında bir araya geldiklerini belirten Sığınç, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıkça ifade ettiği gibi 'Aile milletin temelidir. Aileyi ihmal edersek geleceğimizi de ihmal etmiş sayılırız.' Bu noktada özellikle altını çizmek isterim ki üstadın ifadeleriyle bir anne evladının dünyasını da ahiretini de kazanmasına vesile olabilir. Yine şefkatin en ulvi, en latif, en fedakar timsali annedir. Anne ve babanın çocuğun hayatındaki yeri hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Veli Okulu programımız da tam olarak bu bilinçle hayata geçirilmiştir."

Çocukları geleceğe hazırlamayı amaçladıklarını dile getiren Sığınç, "Amacımız velilerimizi de bu sürecin güçlü, bilinçli ve donanımlı bir parçası haline getirmektir. Eğitim sadece okulda değil, evde başlar. Karakter önce ailede inşa edilir." dedi.

Konuşmaların ardından akademisyenler sunum yaptı.