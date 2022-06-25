Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2020 ve 2021 yıllarında "uyuşturucu kaçakçılığı yapmak" suçlarından hakkında 2 ayrı arama kararı bulunan, 15 Ekim 2021'de 104 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonun firari zanlısı olan kişinin kente geldiği bilgisini aldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açılamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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