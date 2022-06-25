Van'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

25.06.2022 23:08
Van'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Van'da hakkında 2 ayrı arama kararı bulunan, 104 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonun firari şüphelisi tutuklandı.

Van'da hakkında 2 ayrı arama kararı bulunan, 104 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonun firari şüphelisi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açılamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2020 ve 2021 yıllarında "uyuşturucu kaçakçılığı yapmak" suçlarından hakkında 2 ayrı arama kararı bulunan, 15 Ekim 2021'de 104 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonun firari zanlısı olan kişinin kente geldiği bilgisini aldı.

Bunun üzerine dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, tabanca, 8 fişek, kurusıkı tabanca, sahte sürücü belgesi, 3,21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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