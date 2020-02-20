Van'da yeni tip koronavirüs önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da yeni tip koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Van'da yeni tip koronavirüs önlemleri

7 saat önce

Van Valiliği, İran'da 2 kişinin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesi üzerine, kentte alınacak önlemleri belirledi.

Van'da yeni tip koronavirüs önlemleri, System.String[]

Van Valiliği, İran'da 2 kişinin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesi üzerine, kentte alınacak önlemleri belirledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İran'ın Kum kentinde Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası İranlı turistlerin yoğun olarak geldiği Van'da alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi için Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Virüse karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda, Türkiye-İran sınırındaki Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısına termal kamera montajı yapılması, sağlık odası kurulması ve yabancılarla irtibat halinde olan personelin koruyucu maske ve ekipman kullanması ile virüs hakkında eğitimden geçirilmesi kararlaştırıldı. Bu konuda hazırlanacak Türkçe, Farsça, İngilizce bilgilendirme afişlerinin Kapıköy Gümrük Kapısının çeşitli yerlerine asılmasına karar verilen toplantıda, Geri Gönderme Merkezi ön kabul birimine termal kamera kurulması ve personelin virüs hakkında eğitilmesi, sınır birliklerindeki personele de virüs hakkında bilgilendirme eğitimi verilmesinin önemine işaret edildi.

Ayrıca, İran'dan Türkiye'ye kara ve demir yolu ile giriş çıkışların sınırlandırılması konusunda da ilgili bakanlığın görüşünün alınması karara bağlandı.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım, İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca, 6. Hudut Tugay Komutanlığı ve ilgili kurumlardan temsilciler katıldı.

Van Valiliği, Türkiye, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:54 Kaynak: AA
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