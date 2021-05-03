Van'daki kamu personelleri yazlık kıyafet uygulamasına geçti - Son Dakika

Van Valiliği tarafından alınan kararla kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personeller, 1 Mayıs 2021 tarihi itibariyle yazlık kıyafet uygulamasına geçti.

Vali Mehmet Emin Bilmez imzasıyla yayımlanan kararda, "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100. Maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Personelin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin 11. Maddesi kapsamında, pandemi tedbirlerine de riayet etmek amacıyla 1 Mayıs 2021 Cumartesi gününden itibaren ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında (emniyet hizmetleri sınıfına mensup olanlar, hakimler, savcılar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan subay, sözleşmeli subay, yedek subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, uzman jandarma, sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve erler ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidirler) yaz kıyafeti uygulamasına geçilmesi uygun görülmüştür" denildi.

15 Eylül 2021 tarihine kadar sürecek yazlık kıyafet uygulaması duyurusunda, personelin giyeceği kıyafetlerle ilgili şu bilgiler verildi:

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesinde belirtilen şartlara uygun olmak kaydıyla mahallinde ceketsiz, uzun veya kısa kollu gömlek ve kravatsız olarak çalışmalarına müsaade edilmiştir. Arazide ve atölyede çalışan teknik personelin kılık- kıyafeti, ilgili daire müdürlüklerince belirlenecek ve büro çalışanları da yukarıdaki hususlara uyacaktır. Normal kıyafet düzenine, aksine bir emir olmadıkça mevsim özelliklerine göre 15 Eylül 2021 Çarşamba günü geçilecektir. Kaymakamlar, daire müdür ve amirleri personelin kılık- kıyafetini yakından takip ve kontrolde gerekli dikkati gösterecek, denetimde bulunacaklardır." - VAN