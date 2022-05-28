VAN'DAN AĞRI'YA GÖTÜRÜLMEK İSTENEN 2,5 TON İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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VAN'DAN AĞRI'YA GÖTÜRÜLMEK İSTENEN 2,5 TON İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ

28.05.2022 13:07

VAN'ın Muradiye ilçesinde ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, kamyonetle Ağrı'ya götürülmek istenen çuvallar dolusu 2,5 ton inci kefali ele geçirdi.

VAN'ın Muradiye ilçesinde ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, kamyonetle Ağrı'ya götürülmek istenen çuvallar dolu su 2,5 ton inci kefali ele geçirdi. Kaçak balık avlayan sürücüye 18 bin 500 TL ceza uygulanırken, araç da 15 gün trafikten menedildi.

Van Gölü'nün endemik türü olan, üremek için tatlı sulara göç ettiği 15 Nisan- 15 Temmuz'da avlanması yasak olan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, jandarma, Sahil Güvenlik ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri aralıksız sürüyor. Muradiye'de ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avlanan ve Ağrı'ya götürülmek istenen inci kefali yüklü kamyoneti takibe aldı. Kamyonet, Tansu Mahallesi'nde durduruldu. Araçta yapılan kontrolde, çuvallar dolusu 2,5 ton inci kefali ele geçirildi. Kaçak balık avlayan sürücüye 18 bin 500 TL ceza uygulanırken, araç ise 15 gün trafikten menedildi. Ele geçirilen inci kefalleri, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

VAN'DAN AĞRI'YA GÖTÜRÜLMEK İSTENEN 2,5 TON İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ
VAN'DAN AĞRI'YA GÖTÜRÜLMEK İSTENEN 2,5 TON İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ
VAN'DAN AĞRI'YA GÖTÜRÜLMEK İSTENEN 2,5 TON İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ
VAN'DAN AĞRI'YA GÖTÜRÜLMEK İSTENEN 2,5 TON İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ
VAN'DAN AĞRI'YA GÖTÜRÜLMEK İSTENEN 2,5 TON İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ

YORUMLAR
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Muradiye'de 2.5 tok kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi Muradiye'de 2.5 tok kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi İNCİ KEFALİ GÖÇÜNÜ İZLEYEN MİNİKLER, GÖKYÜZÜNE BALON BIRAKTI İNCİ KEFALİ GÖÇÜNÜ İZLEYEN MİNİKLER, GÖKYÜZÜNE BALON BIRAKTI
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel VAN'DAN AĞRI'YA GÖTÜRÜLMEK İSTENEN 2,5 TON İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN'DAN AĞRI'YA GÖTÜRÜLMEK İSTENEN 2,5 TON İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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