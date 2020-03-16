Van Devlet Tiyatrosunda korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Devlet Tiyatrosunda korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması - Son Dakika

Van Devlet Tiyatrosunda korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması

6 saat önce

Van Devlet Tiyatrosu binası, korona virüsüne karşı dezenfekte edildiVan Devlet Tiyatrosu, bütün dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de görülen korona virüse karşı önlemlerini aldı.

Van Devlet Tiyatrosunda korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması, System.String[]

Van Devlet Tiyatrosu binası, korona virüsüne karşı dezenfekte edildi


Van Devlet Tiyatrosu, bütün dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de görülen korona virüse karşı önlemlerini aldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Van Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Cem Düzova, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran korona virüsüne karşı tiyatro binasında gerekli sağlık önlemlerinin alındığını ifade etti. 14 Mart tarihinden itibaren Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün direktifleri doğrultusunda tiyatro gösterilerine ara verdiklerini belirten Düzova, "Sezonu açtığımızda seyirci ve çalışanların sağlıklı bir ortamda bulunmaları için dezenfekte çalışmalarımızı yaptık. Seyircilerimizin gönül rahatlığıyla gelmelerini sağlamak için çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah sezona şu an prova aşamasında olan iki oyunumuzla başlayacağız. Ben bu anlamda yapılan çalışmalarda destek olan Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Gül Urgan'a, İdari Müdür Orhan Gazi Okay'a ve Satın Alma Memuru Volkan Babur'a teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

Devlet Tiyatroları, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:33 Kaynak: İHA
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