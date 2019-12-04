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Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece'sine mozaikli yorum

6 saat önce

MERSİN'de, ressam Melikşah Yıldırım ile Arzu Koraltan, Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' adlı eserini 450 bin parça mozaik kullanarak tabloya dönüştürdü.

Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece'sine mozaikli yorum, System.String[]

MERSİN'de, ressam Melikşah Yıldırım ile Arzu Koraltan, Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' adlı eserini 450 bin parça mozaik kullanarak tabloya dönüştürdü.

Mezitli Belediyesi için Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' tablosunu gönüllü olarak mozaik sanatına yansıtmaya karar veren ressam Melikşah Yıldırım ile Arzu Koraltan eseri bitirdi. 6 parça halindeki tablo 8 milimetrelik cam mozaikten oluşuyor. 20 metrekarelik alanı kapsayan tablo Mezitli Belediyesi tarafından açılan Sanat Sokağı'nda yerini aldı. 20 renkten oluşan tabloya büyük ilgi gösteren sanatseverler, sanatçılarla tablo önünde fotoğraf çektirdi.


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Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:20 Kaynak: DHA
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