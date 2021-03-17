Van Gölü Havzası'ndaki kuraklık etkisi uydu görüntülerine yansıdı - Son Dakika

Van Gölü Havzası'ndaki kuraklık etkisi uydu görüntülerine yansıdı

17.03.2021 18:35

Van Gölü Havzası'ndaki kuraklık etkisi uydu görüntülerine yansıdı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.

Van Gölü Havzası'ndaki kuraklık etkisi uydu görüntülerine yansıdı

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, geçtiğimiz yılın şubat ayında havzanın yüzde 95'lik kısmı karla kaplıyken, bu yılın aynı ayında ise havzanın yüzde 50'ye yakın kısmı karla kaplı olmasının endişe verdiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye ve pek çok ülke için uydu üzerinden görüntüleme yapan NASA, 11 Ocak 2021 tarihinde yayımladığı görüntülerle Türkiye'nin yeraltı suları için kritik durumu gözler önüne sermişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün daha önce yayımlanan kuraklık haritalarına göre Türkiye'nin önemli bölümünün yağış almadığı, 'olağanüstü, çok şiddetli ve şiddetli kuraklık' yaşandığını gösteren haritalarda olduğu gibi NASA'nın yayımladığı haritada da şiddetli kuraklık tehlikesine işaret edildi.

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş ise Van Gölü Havzasının 2020 yılının şubat ayı ile 2021 yılının şubat ayı uydu görüntülerini inceledi. Görüntülere göre geçtiğimiz yıl yüzde 85-95 civarında kar yağışı görülürken, bu yıl ise yüzde 50-60 civarında kar görüldü.

"Eskisi kadar kar yağışı düşmüyor"

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Akkuş, son yıllarda gerek ülkemizde, gerekse de dünya genelinde küresel iklim değişimiyle beraber mevsimlerin uzunluk seviyelerinin de değiştiğini belirtti. Doğu Anadolu Bölgesinde artık kış aylarının daha kısa yaşandığı ortaya çıkan bir gerçek olduğunu ifade eden Akkuş, "Eskisi kadar kar yağışı düşmüyor. Diğer taraftan kar olarak düşmesi gereken yağışlar da yağmur olarak düşüyor. Yağmur yağışı önemli ama kuraklık açısından esas önemli olan kar yağışıdır. Çünkü yağmur yağışları yüzey akışlarıyla beraber göle dökülürken, kar yağışları ise adeta su deposu görevi görüyor. Yaz aylarında gerek çiftçilerin gerekse de 15 bin insanın geçimini sağladığı inci kefalleri için çok büyük bir öneme haizdir. Yaz aylarında bir taraftan suya ihtiyaç duyan çiftçiler, diğer taraftan üremek için akarsulara göç eden ve suya ihtiyaç duyan balıklar karşımıza çıkıyor. Fakat özellikle son yıllarda kar yağışının azalması bu noktada kuraklık sorununu ortaya çıkarıyor" dedi.

"Havzada kar, yok denecek kadar azdır"

Yaz aylarında akarsularda suyun olmasının kış aylarındaki kara bağlı olduğunu ifade eden Akkuş, "Kış aylarında özellikle yüksek kesimlere yağan karlar yavaş yavaş eriyerek akarsuları besliyor. Böylece bütün vadideki canlılara hayat kaynağı oluyor. Geçen yılın şubat ayı ile bu yılın şubat ayının görüntülerini incelediğimiz zaman havzanın yüzde 95'lik kısmı karla kaplıyken, bu yılın aynı ayında ise havzanın yüzde 50'ye yakın kısmı karla kaplıdır. Özellikle Enginsu Çayı'nın su toplama havzasında ciddi bir kuraklığın yaşanacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

"Salma sulama yöntemlerinden vazgeçmek gerekiyor"

Kuraklığın en çok etkisini buharlaşmanın yüksek olduğu yaz aylarında hissedileceğinin altını çizen Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun önünü geçmek için ne yapmalıyız? Özellikle bölgedeki ürün desenini değiştirmemiz lazım. Suya çok ihtiyaç duyan bitkilerin yerine alternatif ürünler ekmememiz lazım. Ülkemizin su tüketiminin yüzde 75'lik kısmı tarımsal sulamaya gidiyor. Tarımsal sulamada da vahşi sistem denilen salma sulama yöntemlerinden vazgeçmek gerekiyor. Suyu daha az kullanan yağmurlama ve damla sulama gibi sistemlere geçmek gerekiyor. Çünkü bu durum bize hızla yaklaşıyor, buna bir tedbir almamız ve bununla uyumlu bir şekilde yaşamaya alışmamız gerekiyor.

Van Gölü Havzası'ndaki kuraklık etkisi uydu görüntülerine yansıdı
Van Gölü Havzası'ndaki kuraklık etkisi uydu görüntülerine yansıdı
Van Gölü Havzası'ndaki kuraklık etkisi uydu görüntülerine yansıdı
Van Gölü Havzası'ndaki kuraklık etkisi uydu görüntülerine yansıdı

Van Gölü Havzası, Öğretim Üyesi, Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van Gölü Havzası'ndaki kuraklık etkisi uydu görüntülerine yansıdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Ailem bana inanmadı" diyen kepçe operatörü üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi Kazada savrulan otomobilin çarptığı kadın öldü, annesi yaralandı! Feci anlar kamerada UEFA'dan çarpıcı EURO 2020 kararı! Şartı kabul etmeyen ülkelerde maç oynanmayacak Son Dakika: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı
Süper Lig devi, gol krallığında açık ara lider olan futbolcu için harekete geçti Süper Lig devi, gol krallığında açık ara lider olan futbolcu için harekete geçti         
19:27
Ürdün'de 16 yaşındaki çocuğa işkence yapan 6 kişi idama mahkum edildi Ürdün'de 16 yaşındaki çocuğa işkence yapan 6 kişi idama mahkum edildi         
19:15
6'ncı kez maskesiz yakalanan vatandaş, 6'ncı kez maskesiz yakalanan vatandaş, "Takmayı unutmuşum" diyerek kendini savundu         
19:05
Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü         
18:45
AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı         
17:37
Eski AK Partili vekil HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesini protesto etti, görevliler gelip salondan çıkardı Eski AK Partili vekil HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesini protesto etti, görevliler gelip salondan çıkardı         
17:15
Bülent Uygun: Atatürk mezarından kalksa Erdoğan'ı alnından öper Bülent Uygun: Atatürk mezarından kalksa Erdoğan'ı alnından öper         
16:49
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi         
15:38
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı         
15:33
Yasak aşk yaşayan adamın Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı         
14:12
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor         
12:30
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 19:41:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Gölü Havzası'ndaki kuraklık etkisi uydu görüntülerine yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei