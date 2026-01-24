Van Gölü İçin Su Yönetim Merkezi Önerisi - Son Dakika
Van Gölü İçin Su Yönetim Merkezi Önerisi

Van Gölü İçin Su Yönetim Merkezi Önerisi
24.01.2026 11:21
Prof. Dr. Alaeddinoğlu, Van Gölü Havzası için Su Yönetim Merkezi kurulmasını önerdi.

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, 2025 Aralık ayı itibarıyla Türkiye genelinde etkili olan ve özellikle Van Gölü Havzası'nı da kapsayan yoğun kar yağışlarını değerlendirdi. Yağışların çok kıymetli olduğunu, pozitif anlamda bir katkı sunacağını ifade eden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, ancak bunun kuraklık sorununu çözmeyeceğini ve kapalı Van Gölü havzası için de Su Yönetim Merkezi'nin oluşturması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Van Gölü Havzası da son yıllarda yağış azlığı ve artan sıcaklıklar nedeniyle tehlike altında. Yaşanan kuraklık birçok akarsu, göl ve göletlerin kurumasına, 3 bin 712 kilometrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük gölü unvanına sahip Van Gölü'nde de alan kaybetmesine neden oldu. Son aylarda yurdun büyük bölümünde etkisini göstermeye başlayan kar yağışlarını değerlendiren Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, aralık ayında başlayan ve tüm yurdu etkileyen kar yağışının özellikle son yıllarda ciddi bir sorun olan su krizine belli ölçüde çözüm olabilecek nitelikte bir yağış olduğunu söyledi. Prof. Dr. Alaeddinoğlu, "Evet, ciddi bir kar yağışı aldık. Bu aslında beklediğimiz bir şey yani normalde geçmişte kaydedilen yağışlardan çok ciddi bir farkı yok. Bizim özellikle son yıllarda yaşadığımız o yağışsız süreç içerisinde bunlara tanıklık etmeyişimiz aslında bu yağışı çok daha öne çıkarmış gibi görünüyor. Aslında bu yağış gayet normal" dedi.

'DÜNYANIN SICAKLIĞI ARTMAYA DEVAM EDİYOR'

Bu yağışların anlamlı ve çok kıymetli olduğunu belirten Prof. Dr. Alaeddinoğlu, "Dünyanın sıcaklığı artmaya, yeraltı su kaynakları düşmeye devam ediyor. Dolayısıyla akan suların taşıdığı su miktarı azalıyor ve yağışlar belli ölçüde azalmaya devam ediyor. Burada herhangi bir değişiklik yok. Zaman zaman bu tarz yağışlı dönemler evet bizi belli ölçüde sevindiriyor, mutlu ediyor, ama bu durum bizi lütfen yanıltmasın. Bu yağış kesinlikle 2026 için küçük de olsa bir umut pozitif anlamda bir katkı sunar. Ancak bizim suyla imtihanımızı kuraklıkla imtihanımızı çözmez" dedi.

SU YÖNETİM MERKEZİ'NİN OLUŞTURULMASI LAZIM

Kapalı havza olması nedeniyle Van Gölü Havzası'nın stratejik öneme sahip olduğunu dile getiren Prof. Dr. Alaeddinoğlu, bu nedenle kalıcı ve kurumsal bir yapıya ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Küçük tahliye havzalar ve bu havzalardaki her bir havzanın ihtiyaç duyduğu suyu tespit etmek, ona göre var olan su kaynaklarını yönetmemiz gerekiyor. Örneğin güneyimizde bulunan ve önemli bir dağlık alan olan Kavuşşahap Dağları'nda çok ciddi bir kar yağışı gerçekleşti. Dolayısıyla buradaki su kaynaklarını yatırım yaparak önümüzdeki yıllarda Van kenti başta olmak üzere diğer yerleşim alanlarının ihtiyaç duyduğu içme suyu, sanayinin kullanma ve çiftçinin ihtiyaç duyduğu tarım alanlarını sulama suyunu karşılamak noktasında adımlar atmalıyız. Su yönetiminin yalnızca insanlar için değil, ekosistemin tamamı için ele alınması gerekiyor. Balıkların yaşam alanlarından, çiftçiye, sanayiden, kente kadar tüm paydaşların ihtiyaçlarının birlikte düşünülmesi gerekiyor. Van Gölü Havzası'nda bir Su Yönetim Merkezi'nin oluşturulması lazım. Sürekli verilerin aktif olarak oraya geldiği, karar verenlere ihtiyaç duydukları bilginin aktarıldığı, sürekli ölçümlerin, gelişmelerin takip edildiği bir merkez aracılığıyla bunun yapılması ve havzanın bu anlamda yönetilmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA

