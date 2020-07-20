Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 60'a ulaştı - Son Dakika

Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 60'a ulaştı

VAN Gölü'nde batan teknedekiler için sürdürülen çalışmalarda, 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

VAN Gölü'nde batan teknedekiler için sürdürülen çalışmalarda, 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece, kazanın ardından gölde bulunan ceset sayısı 60'a ulaştı.

Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 11 gün sonra batan teknenin yeri Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıktaki, gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi.

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Teknenin yerinin belirlenmesinin ardından çalışmaların yoğunlaştığı Çarpanak Adası açıklarında aramalar sürüyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik, Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma iç güvenlik timleri katılıyor. Özel ekiplerin ROV cihazlarıyla tespit edip, görüntülediği teknenin içinde bulunan cesetler ise kancalama yöntemi ile gölden çıkarılıyor.

Arama çalışmalarının 23'üncü gününde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılırken, Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 60'a ulaştı.

Van Gölü'nde çıkarılan cesetler, tekne ve botlarla kıyıya yanaştırılıp, Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna götürüldü.


Van Gölü, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 60'a ulaştı - Son Dakika
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