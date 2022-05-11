Van Gölü sahilindeki çay bahçesi alev alev yandı - Son Dakika
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Van Gölü sahilindeki çay bahçesi alev alev yandı

11.05.2022 23:32

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü sahilinde bulunan bir çay bahçesindeki kafeterya alev alev yandı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü sahilinde bulunan bir çay bahçesindeki kafeterya alev alev yandı.

Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Van Gölü sahilinde bulunan bir çay bahçesindeki kafeteryada çıktı. Bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın, rüzgarın eskisiyle kısa büyüdü. Adilcevaz Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın güçlükle söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS

Van Gölü sahilindeki çay bahçesi alev alev yandı
Van Gölü sahilindeki çay bahçesi alev alev yandı
Van Gölü sahilindeki çay bahçesi alev alev yandı
Van Gölü sahilindeki çay bahçesi alev alev yandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van Gölü sahilindeki çay bahçesi alev alev yandı - Son Dakika


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