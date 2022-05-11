Van Gölü üzerindeki gökkuşağından renk cümbüşü - Son Dakika
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Van Gölü üzerindeki gökkuşağından renk cümbüşü

11.05.2022 08:22

Van Gölü üzerindeki gökkuşağından renk cümbüşü Bitlis'in Tatvan ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sonrasında Van Gölü üzerinde çıkan gökkuşağının oluşturduğu renk cümbüşü görenleri hayran bıraktı.

Van Gölü üzerindeki gökkuşağından renk cümbüşü

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sonrasında Van Gölü üzerinde çıkan gökkuşağının oluşturduğu renk cümbüşü görenleri hayran bıraktı.

Tatvan ilçesinde güneşli başlayan hava, akşam saatlerine doğru yerini sağanak yağışa bıraktı. Aniden bastıran ve kısa bir süre etkili olan sağanak yağış sonrasında Van Gölü'nün Tatvan sahilinde gökkuşağı oluştu. Van Gölü üzerinde kısa süreli oluşan gökkuşağı, adeta renk cümbüşü oluşturdu.

Rengarenk gökkuşağını gören sahildeki vatandaşlar ise hemen cep telefonlarıyla o anı fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi. Dakikalarca devam eden gökkuşağı, görüntüsüyle adeta kendine hayran bıraktı.

Van Gölü üzerindeki gökkuşağından renk cümbüşü
Van Gölü üzerindeki gökkuşağından renk cümbüşü
Van Gölü üzerindeki gökkuşağından renk cümbüşü
Van Gölü üzerindeki gökkuşağından renk cümbüşü

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Van Gölü, Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van Gölü üzerindeki gökkuşağından renk cümbüşü - Son Dakika


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