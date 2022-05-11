Van Gölü üzerindeki gökkuşağından renk cümbüşü - Son Dakika

Van Gölü üzerindeki gökkuşağından renk cümbüşü

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sonrasında Van Gölü üzerinde çıkan gökkuşağının oluşturduğu renk cümbüşü görenleri hayran bıraktı.

Tatvan ilçesinde güneşli başlayan hava, akşam saatlerine doğru yerini sağanak yağışa bıraktı. Aniden bastıran ve kısa bir süre etkili olan sağanak yağış sonrasında Van Gölü'nün Tatvan sahilinde gökkuşağı oluştu. Van Gölü üzerinde kısa süreli oluşan gökkuşağı, adeta renk cümbüşü oluşturdu.

Rengarenk gökkuşağını gören sahildeki vatandaşlar ise hemen cep telefonlarıyla o anı fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi. Dakikalarca devam eden gökkuşağı, görüntüsüyle adeta kendine hayran bıraktı.