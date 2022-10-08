Van 3. sayfa haberleri: Van'da yaşayan Afganlar Hazara soykırımın durdurulmasını istedi - Son Dakika
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Van 3. sayfa haberleri: Van'da yaşayan Afganlar Hazara soykırımın durdurulmasını istedi

08.10.2022 15:58

Edinilen Van gelişmesine göre Van'da yaşayan Afganlar Hazara soykırımın durdurulmasını istedi Van'da yaşayan Afganistan Hazara Türkleri, 30 Eylül'de Kabil'in batısında Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-e Berçi Mahallesi'nde bulunan Kac Eğitim Merkezi'nde düzenlenen intihar saldırısını kınadı.

Van'da yaşayan Afganlar Hazara soykırımın durdurulmasını istedi

VAN - Van'da yaşayan Afganistan Hazara Türkleri, 30 Eylül'de Kabil'in batısında Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-e Berçi Mahallesi'nde bulunan Kac Eğitim Merkezi'nde düzenlenen intihar saldırısını kınadı.

Van'da yaşayan Afganistanlılar, Hazaralara yönelik saldırıları kınamak amacıyla basın açıklaması yaptı. Ellerinde Farsça yazılı dövizler taşıyan kadınlar "kadın eğitim özgürlük", "Ayağa kalk ve cahilliği bitir"," Hazarlar soykırımını durdurun"," Susmak hainlik seyretmek suçtur" ve " Afganistan kadınları bu ülkenin iffetidir" sloganları attı. Farsça ve İngilizce açıklama yapıldıktan sonra Afgan kadınları adına Türkçe açıklamayı okuyan Sümeye Rezai, 30 Eylül'de eğitim kurumanda gerçekleşen patlamada bir çoğu genç kız olan öğrencinin şehit olduğunu söyledi. Amaçlarının tüm dünyaya seslerini duyurmak olduğunu ifade eden Rezai, bunun herkesin bilmesini istediklerini belirtti. Kardeşlerinin eğitimini desteklediklerini vurgulayan Rezai," Hazaraların soykırımına yol açan kanlı olayların ardı hiç kesilmedi. Son olarak Kac Eğitim Merkezi öğrencilerine yönelik terör saldırısında çoğunluğu kız 53 kişi şehit olmuş, 116 öğrenci de yaralanmıştır. Umut ediyoruz ki tüm dünya sesimizi duyar. Bize destek veren Türkiye'deki herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Afgan genç kızların gözyaşı döktüğü açıklama, grubun dağılmasıyla son buldu.

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Kaynak: İHA

Afganistan, Kabil, Eylül, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van 3. sayfa haberleri: Van'da yaşayan Afganlar Hazara soykırımın durdurulmasını istedi - Son Dakika

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