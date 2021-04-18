Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı - Son Dakika

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı bölgede rüzgar, batıdan ve güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğulu yönlerden 2 ile 4 kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Muş'ta 23, Hakkari'de 21, Van'da 19 ve Bitlis'te 17 derece olacağı öngörülüyor.

Bölgede artan sıcaklıklardan dolayı kar erimelerinin hızlanması sonucu meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar ve çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.