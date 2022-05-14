Van'ın Başkale halkı bu yıl ilki düzenlenen koşuda yarıştı - Son Dakika
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Van'ın Başkale halkı bu yıl ilki düzenlenen koşuda yarıştı

14.05.2022 17:17
Van'ın Başkale halkı bu yıl ilki düzenlenen koşuda yarıştı

Van'ın Başkale ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen "Halk Koşusu"nda vatandaşlar kıyasıya mücadele etti.

Van'ın Başkale ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen "Halk Koşusu"nda vatandaşlar kıyasıya mücadele etti.

Belediye tarafından Van- Hakkari kara yolunda düzenlenen yarışlara 18-55 yaş aralığındaki 500 kadın ve erkek katıldı.

Üç farklı kategoride, 3 kilometrelik parkurda mücadele eden vatandaşlar, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Bitiş çizgisini dereceyle tamamlayanlar parayla ödüllendirildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak etkinliğin ilgi gördüğünü söyledi.

Kentte sosyal hayatı canlandırmak istediklerini anlatan Solak, "Halk koşusundan sonra halk konserimiz olacak. Okullar arası futbol, voleybol ve diğer yarışmalarımız devam ediyor. İlk defa yapılan bir organizasyon. Başkale'de bu tür yarışmalara bayanların da katıldığını görüyorum, çok mutlu oldum. Günlük hayatın artık normale döndüğünü gösteriyor." dedi.

Yarışmaya katılan Saddam Çiçek ise etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek "Bu tür etkinliklerden çok memnunuz. Bu tür etkinlikler halkı bir arada tutuyor. Kaymakamımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

Yarışa kızıyla katılan Esenyamaç Mahallesi Muhtarı Ayhan Korkmaz da bu tür sosyal etkinliklerin birlik ve beraberliğe büyük katkı sunduğunu söyledi.

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500
BAŞKALE'DEKİ İLK HALK KOŞUSUNA 500 KİŞİ KATILDI BAŞKALE'DEKİ İLK HALK KOŞUSUNA 500 KİŞİ KATILDI Başkale'de 1. Halk Koşusu yapıldı Başkale'de 1. Halk Koşusu yapıldı

Başkale, Hakkari, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'ın Başkale halkı bu yıl ilki düzenlenen koşuda yarıştı - Son Dakika


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