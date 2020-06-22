Van'ın saklı koyları "Turizm Hareketlilik Projesi" ile turist bekliyor - Son Dakika

Van'ın saklı koyları "Turizm Hareketlilik Projesi" ile turist bekliyor

Van'ın saklı koyları "Turizm Hareketlilik Projesi" ile turist bekliyorYEŞİLİN, mavinin ve karlı dağların tarihle buluştuğu Van'ın saklı koyları turizmde keşfedilmeyi bekliyor.

Van'ın saklı koyları "Turizm Hareketlilik Projesi" ile turist bekliyor

YEŞİLİN, mavinin ve karlı dağların tarihle buluştuğu Van'ın saklı koyları turizmde keşfedilmeyi bekliyor. Ege ve Akdeniz bölgesindeki güzellikleri aratmayan saklı koyların güzellikler ile ön plana çıkması adına Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) tarafından "Turizm Hareketlilik Projesi" başlatıldı. Proje kapsamında Ağin, Altınsaç ve Deveboynu koylarını gezen Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ile Meclis Üyeleri, yeni normalleşme süreci ile birlikte Van turizm farkındalığını üst düzeye çıkarmak istediklerini söyledi.

Van Gölü'nde tekne ile yaklaşık 3 saat süren yolculuğun ardından ulaşılan Gevaş ilçesindeki Ağin, Altınsaç ve Deveboynu koyları, Ege ve Akdeniz bölgesindeki güzellikleri aratmıyor. Van Gölü hazasında yer alan koyların, güzellikleri ile ön plana çıkması adına Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "Turizm Hareketlilik Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında koylarını gezen Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ile Meclis Üyeleri, yeni normalleşme süreci ile birlikte Van turizminde farkındalığını üst düzeye çıkarmak istediklerini anlattı.

VAN DENİZİNİN ENDEMİK KOYLARINDAN ÇAĞRI YAPIYORUZ

Eşsiz doğası, masmavi suyu, kumsalı ve yeşiliyle ziyaretçilerine görsel şölen sunan koylar, birçok farklı güzelliği de doğal yapısında barındırıyor. Yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile Ağin sahilinde açıklamalarda bulunan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, pandemi sonrası tüm dünyanın zorlu bir sürece evrildiğini söyledi.

Takva, "Şehrimizin farkındalığını üst düzeye taşımak üzere Van TSO olarak bir takım faaliyetler yürütüyoruz. Şehrimizde yeni bir etkinlik başlatarak farkındalık oluşturuyoruz. Başta yerel yönetimler olmak Sivil Toplum Örgütlerinin eş zamanlı turizm alanında yeni bir hareketlilik sağlaması üzerine bugün 'Turizm Hareketlilik Projesi'nin startını veriyoruz. Projemizin amacı turizm de bir hareketlilik başlatmak. Bunu da öncelikle yerel yönetimlerin kendi içinde, kendi yönetim birimlerinde, özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı insanları turistik bölgelere götürmek üzere bir hareketlilik programı başlatmaları yönünde çağrı yapıyoruz. Bu çağrıyı da dünyanın en güzel yerlerinden, koylarından olan Van denizinin endemik koylarından yapıyoruz." dedi.

YERİMİZDE OTURARAK FARKINDALIK OLUŞTURAMAYIZ

Herkesin kendi alanında turizm hareketliliğini hayata geçirmek durumunda olduğunu söyleyen Takva şöyle konuştu:

"Bugün burada birçok faaliyet yürüttük. Doğa ile bütünleştik, doğayı korumak adında bazı faaliyetler gerçekleştirdik. Herkes kendi sorumluluk alanından başlayarak turizm hareketliliğini hayata geçirmek durumundadır. Yerimizde oturarak farkındalık oluşturamayız. Özellikle konaklama sektörü bu proje kapsamında fiyatlarını makul düzeye getirerek kendi halkına hizmet edebilir. Turizm seyahat acenteleriyle birlikte turlar düzenlenebilir, yine uygun bedelle halkın bu etkinliğe katılımı sağlanabilir. Umuyorum ve diliyorum bu çağrımıza hem turizm seyahat acenteleri hem konaklama sektörü hem de diğer hizmetleri sunan sektör temsilcileri ve yerel yönetimler dahil olurlar. Bizim bu havzaya aşkımız, sevgimiz var. Bu sevgiyi mutlaka dünya insanlarıyla paylaşıp o insanların buraları gezip görmeleri, korumaları istiyoruz. Temmuz-Ağustos aylarının belli dönemlerinde Türkiye'nin diğer turistik bölgelerinde suyun sıcaklığından dolayı denize giremezsiniz. Ama ortalama su sıcaklığının 10-12 derece olduğu ve dış sıcaklığının 25-30 derece olduğu bir coğrafyada tatilin keyfine varın. Van Gölü'nde yüzmeden kimse ölmesin. Şifalı suları ve güzelliği ile bütün dünya insanlarını bekliyoruz. Burada herkese yetecek kadar yer var. Bugünkü faaliyetin teması denizden kıyıya bakmaktı. Bu imkanı bulduk."

Özellikle yaz aylarında hafta sonları el değmemiş kumsalları ve masmavi suyuyla vatandaşları cezbeden Van Gölü, sahil şeridiyle de adeta insanları büyülüyor. Ege ve Akdeniz bölgesindeki güzellikleri aratmayan saklı koyların turizme açılması ve değerlendirilmesini isteyen vatandaşlar, herkesin bu koyları gelip görmesini istedi.

Van'ın saklı koyları Turizm Hareketlilik Projesi ile turist bekliyor

turist, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 10:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'ın saklı koyları 'Turizm Hareketlilik Projesi' ile turist bekliyor - Son Dakika

Son Dakika

Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir Ünlü oyuncu ifşa edilen skandal mesajlardan sonra itiraf etti: Yaptıklarımdan utanıyorum
Son Dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:34
Eve dönmeyen eşini ve kayınbederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı Eve dönmeyen eşini ve kayınbederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı         
16:22
Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti         
16:17
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı         
15:59
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı         
15:57
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı         
15:56
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi         
15:47
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek         
15:44
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı         
15:30
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu         
15:25
Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi         
15:20
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı         
15:19
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor         
15:17
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor         
15:14
AKOM'dan İstanbul için önümüzdeki 2 gün boyunca sağanak yağış uyarısı AKOM'dan İstanbul için önümüzdeki 2 gün boyunca sağanak yağış uyarısı         
15:14
Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak         
15:10
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz         
15:10
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin         
15:04
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar         
15:03
100 kişilik fabrikada 4 kişide korona çıktı! İşçiler fabrikanın kararına isyan edip hastaneye koştu 100 kişilik fabrikada 4 kişide korona çıktı! İşçiler fabrikanın kararına isyan edip hastaneye koştu         
14:52
Edirne Keşan'da Edirne Keşan'da "Selfie yapan kadın" heykelinin elindeki telefon çalındı         
14:46
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir         
14:44
AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki         
14:41
Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi         
14:39
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın         
14:31
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı         
14:28
Maske cezasından kaçan vatandaş sığındığı iş merkezinde kıskıvrak yakalandı Maske cezasından kaçan vatandaş sığındığı iş merkezinde kıskıvrak yakalandı         
14:21
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil         
14:15
Uzun süre kullanılan maskeler koronavirüsün yayılma riskini artırıyor Uzun süre kullanılan maskeler koronavirüsün yayılma riskini artırıyor         
14:12
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı         
14:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2020 16:47:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'ın saklı koyları "Turizm Hareketlilik Projesi" ile turist bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei