Son Dakika Haberleri: Van Merkezli Terör Operasyonu: 9 Gözaltı

Van Merkezli Terör Operasyonu: 9 Gözaltı

52 dakika önce

Van merkezli üç ilde YDG-H içerisinde bulunan ve milislik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Van Merkezli Terör Operasyonu: 9 Gözaltı, System.String[]
Van merkezli üç ilde YDG-H içerisinde bulunan ve milislik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "13 Mart 2019 günü Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; YDG-H içerisinde bulunan ve milislik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen Van merkezinde 4, Başkale ilçesinde 2, Çaldıran ilçesinde 2, Özalp ilçesinde 1, Denizli'de 1 ve Tekirdağ'da 1 olmak üzere 3 ilde 11 şüpheliye yönelik yapılan eşzamanlı operasyonda; 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokumanlar ele geçirilmiştir" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:33 Kaynak: İHA

PKK, Van, 3. Sayfa
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