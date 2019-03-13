Van Merkezli Terör Operasyonu: 9 Gözaltı
52 dakika önce
Van merkezli üç ilde YDG-H içerisinde bulunan ve milislik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Van
merkezli üç ilde YDG-H içerisinde bulunan ve milislik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "13 Mart 2019 günü Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; YDG-H içerisinde bulunan ve milislik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen Van merkezinde 4, Başkale
ilçesinde 2, Çaldıran
ilçesinde 2, Özalp
ilçesinde 1, Denizli
'de 1 ve Tekirdağ
'da 1 olmak üzere 3 ilde 11 şüpheliye yönelik yapılan eşzamanlı operasyonda; 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokumanlar ele geçirilmiştir" denildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:33 Kaynak: İHA
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