Van polisi "can dostlar" için mesaide - Son Dakika

Van polisi "can dostlar" için mesaide

04.01.2021 11:39

GÖRÜNTÜ DÖLKÜMÜ: Aracın Van Emniyet Müdürlüğünden çıkışı Polislerin hayvanları beslemesi Komiser Yardımcısı Berna Yaren ile röportajVan polisi "can dostlar" için mesaide Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla Van'da kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma...

GÖRÜNTÜ DÖLKÜMÜ:

Aracın Van Emniyet Müdürlüğünden çıkışı

Polislerin hayvanları beslemesi

Komiser Yardımcısı Berna Yaren ile röportaj

Van polisi "can dostlar" için mesaide

Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla Van'da kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, hayvanların ve doğanın korunması için mücadele veriyor

HAYDİ uygulamasına gelen ihbarları anında değerlendirerek sokak hayvanlarını koruyan ekipler, aynı zamanda çevreyi kirletenler hakkında işlem yapıyor

Komiser Yardımcısı Berna Yaren:

"Hayvanları sokağa atma, aç susuz bırakma, kötü davranma, gücünü aşan yük yükleme, zararlı besinler verme, yaralama, öldürme, işkence, eziyet gibi suçlarla mücadele ederek, onların doğada rahat bir yaşam sürmesi için çaba gösteriyoruz"

NECAT HAZAR - Ülkede güven ortamının tesis edilmesi, terör, hırsızlık ve asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla gece gündüz demeden görev yapan polisler, yeni kurulan çevre, doğa ve hayvanları koruma büro amirlikleriyle doğa ve hayvanların korunması için de çaba gösteriyor.

İçişleri Bakanlığınca hayvan haklarının korunması amacıyla geçen yıl 81 ilin emniyet müdürlüğü bünyesinde kurulan çevre, doğa ve hayvanları koruma büro amirlikleri çalışmalarını sürdürüyor.

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde de bir komiser yardımcısı ve 3 polis memuruyla oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı işlenen suçları engellemek için mücadele veriyor.

"Hayvan Durum İzleme" (HAYDİ) mobil uygulamasına gelen bildirimlerin yanı sıra vatandaşların diğer ihbarları üzerine özel hazırlanmış araçla harekete geçen ekip, hayvanların daha güvenli ortamlarda yaşamalarını ve onlara karşı işlenen suçların cezasız kalmamasını sağlıyor.

Araçta bulundurdukları mamalarla hayvanları besleyen ekipler, ayrıca sokakta yaşayan ve yaban hayvanları için düzenlenen yemleme etkinliklerine de katılarak farkındalık oluşturuyor.

HAYDİ uygulamasını tanıtarak akıllı telefonlara indirilmesini sağlayan polisler, atıkları toprağa, suya veya havaya salarak çevreyi kirleten, hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına neden olanlar hakkında da gerekli işlemleri yapıyor.

"Can dostlarımız için görev başındayız"

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amiri Komiser Yardımcısı Berna Yaren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "can dostlara" karşı işlenen suçlar ve muhtemel eylemlerle mücadele etmek amacıyla görev başında olduklarını söyledi.

Büro amirliği olarak hayvanların doğada güvenli yaşam sürdürmesi için çaba gösterdiklerini belirten Yaren, hayvanları sokağa atma, kötü davranma, gücünü aşan yük yükleme, zararlı besinler verme, yaralama, öldürme, işkence ve eziyet gibi suçları önlemeye çalıştıklarını dile getirdi.

Bu tür olaylara en hızlı şekilde müdahale etmeleri için HAYDİ uygulamasının önemine dikkati çeken Yaren, şunları kaydetti:

"Uygulamayı indiren vatandaşlarımız, hayvanlara karşı işlenen suçları uygulama aracılığıyla bize iletebilirler. Bu sayede yürüttüğümüz mücadeleye destek verebilirler. HAYDİ uygulaması üzerinden bildirilen şikayetlere daha kısa sürede müdahale etme şansımız oluyor. Cep telefonlarına indirilecek uygulamaya kimlik numarası ve doğum tarihiyle giriş yapılabilir. Uygulama üzerinden ihbar konusu ile ilgili fotoğraf da paylaşılabiliyor. Ayrıca havaların soğuması, yeni tip koronavirüs sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında dışarıda kalan hayvanların beslenmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için belediye ve gönüllülerle besleme çalışması yapıyoruz.

Hayvanların güvenli şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımız da uygun yerlere yemek ve su bırakarak can dostlarımıza yardımcı olabilir. Bu sayede toplumsal bir farkındalık oluşturabiliriz."

Van polisi can dostlar için mesaide
Van polisi can dostlar için mesaide
Van polisi can dostlar için mesaide
Van polisi can dostlar için mesaide

Komiser Yardımcısı, Asayiş, Terör, Büro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van polisi 'can dostlar' için mesaide - Son Dakika


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