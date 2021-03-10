Van TSO Yönetimi'nden kentin ilk arabuluculuk merkezine ziyaret - Son Dakika

Van TSO Yönetimi'nden kentin ilk arabuluculuk merkezine ziyaret

10.03.2021 15:58
Van TSO Yönetimi'nden kentin ilk arabuluculuk merkezine ziyaret, System.String[]

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu üyeleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilk olarak Van'da hizmete açılan Çözüm Arabuluculuk Merkezi'ni ziyaret etti.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu üyeleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilk olarak Van'da hizmete açılan Çözüm Arabuluculuk Merkezi'ni ziyaret etti.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Başkan Yardımcısı Şefik Eren, Yönetim Kurulu üyeleri Necip Oflas ve Serdar Balandi ile Genel Sekreter Cengiz Aras ve Genel Sekreter Yardımcısı Kerem Oruç'tan oluşan heyet, Çözüm Arabuluculuk Merkezi'nin yetkileri ile bir araya geldi. Ziyarette; Avukat Murat Timur, Hülya Korkmaz, Bayram Baykal, Gülbahar Doğan ve Fahri Timur tarafından kurulan merkezin Van'a katkıları ve Van TSO ile yapılacak olan işbirliği konuları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve hukukun birbirine bütünleşmiş alanlar olduğu ve bu bağlamda olumsuzlukların çözümüne yönelik işbirliği halinde olunarak sürekli bir iletişim ağının oluşturulması görüşüldü.

Burada konuşan Başkan Necdet Takva, ilk olarak merkezin hayırlı olmasını diledi. Takva, "Avukatlar tarafından kurulan arabuluculuk merkezinin ilimize katma değer sağlayacağına inanıyoruz. Çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen çalışma kapsamında oda/borsaların arabuluculuk merkezleri ile işbirliği yapmasını önemsiyoruz. Arabuluculuğun kentimizin sosyo-ekonomik alanları açısından çok önemli sonuçlar meydana getireceğine inanıyoruz" dedi.

Çözüm Arabuluculuk Merkezi ortaklarından Avukat Murat Timur ise "Kentimizde birçok kişi ve kuruluş arabuluculuk faaliyetlerini yürütmeye çalışıyor. Bu konu hukuki bir alanı içermektedir. Dolayısıyla bu anlamda bizler bu konuda daha deneyimli ve altyapıya sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Bu çerçevede böyle bir karar aldık. Van'ın ihtiyacı olan ve Van'a katkı sağlayacak, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde ilk olan merkezimizi kurduk. Şunu da belirtmek isterim; buradaki asıl amacımız para kazanmak değil, şehrimize değer katmak ve kangrenleşen birçok hukuki meseleyi çözüme kavuşturarak kentin sosyo-ekonomik alanlarına fayda sağlamaktır" ifadelerini kullandı. - VAN

Van TSO Yönetimi'nden kentin ilk arabuluculuk merkezine ziyaret

Güneydoğu, Türkiye, Takva, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van TSO Yönetimi'nden kentin ilk arabuluculuk merkezine ziyaret - Son Dakika


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