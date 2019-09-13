Son Dakika Haberleri: Van Valisi Bilmez'den Diyarbakır'daki sivil şehitler için taziye mesajı
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Van Valisi Bilmez'den Diyarbakır'daki sivil şehitler için taziye mesajı

56 dakika önce

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Diyarbakır'daki sivil şehitler için taziye mesajı yayımladı.

Van Valisi Bilmez'den Diyarbakır'daki sivil şehitler için taziye mesajı, System.String[]

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Diyarbakır'daki sivil şehitler için taziye mesajı yayımladı.


Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Diyarbakır'da, terör örgütü mensupları tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 7 sivil vatandaş için taziye mesajı yayımlardı. Valilik mesajında, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerine yer verildi. - VAN

Emin Bilmez, Diyarbakır, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:55 Kaynak: İHA
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