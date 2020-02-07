Van Valisi Mehmet Emin Bilmez:

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, çığın altında kalarak şehit olan güvenlik korucuları ve itfaiye personelinin Çatak ilçesindeki ailelerine taziyede bulundu.

Bilmez ve Kaya, ilçedeki merkez camisi taziye evinde, taziyeleri kabul eden itfaiye personeli Emrullah Ersarı ve Fevzi Sevinç'in ailelerini ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Daha sonra Alacayer Mahallesi'ne geçen Bilmez ve Kaya, şehit güvenlik korucuları Mehmet Esen, Nimetullah Mantaş, Abdulselam Mantaş, Bayram Bulcar, Hekim Kazgan, Metin Mantaş, Nimet İnçamur, Tahsin Karan ve Nesim Yavuz'un ailelerine taziyelerini iletti.

Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, en çok can kaybının olduğu Çatak'ta ailelerin acısına ortak olmak istediklerini söyledi.

Acıların paylaştıkça azaldığını vurgulayan Bilmez, "Bölgedeki koşullar çok olumsuz olduğu için teknik ekip, olay mahallinde sismik incelemeler yaptı. Bugün için çalışmalara ara verildi. Koşullar uygun olur olmaz tekrar inceleme yaparak çığın altında kalan bir kardeşimizi aramaya devam deceğiz. Umarım en kısa zamanda onu da çığın altından çıkarırız." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya da son zaman ülke olarak büyük bir acı yaşadıklarını belirtti.

Böyle acı günlerde milletçe kenetlendiklerini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Böyle günler birlik ve beraberliğimizi geliştirdiğimiz günler oluyor. Taziye ziyaretleri için buradayım. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın taziye dileklerini iletiyoruz. Çok büyük bir acı yaşandı. Can kurtarmak için milletimiz canlarından oldu. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim bir daha böyle bir acı yaşatmasın."

Taziye ziyaretlerine, AK Parti Van Milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da katıldı.