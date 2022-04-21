Vanlı öğrenciler TÜBİTAK'a 7 bin 784 proje sundu - Son Dakika
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Vanlı öğrenciler TÜBİTAK'a 7 bin 784 proje sundu

21.04.2022 14:08
Vanlı öğrenciler TÜBİTAK'a 7 bin 784 proje sundu

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen ortaokul öğrencileri arası araştırma projeleri bölge yarışmasında başarı elde eden öğrencileri ödüllendirdi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen ortaokul öğrencileri arası araştırma projeleri bölge yarışmasında başarı elde eden öğrencileri ödüllendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK tarafından Türkiye genelinde yapılan yarışmaya sunulan 23 bin 968 projeden 7 bin 784 tanesini Vanlı öğrenciler hazırladı.

Farklı üniversitelerdeki akademisyenler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Van'dan gönderilen projelerden 8'i bölge birinciliğine layık görülürken, 4 ikincilik ve 7 üçüncülük olmak üzere toplam 19 proje derece aldı.

Proje sayısı ile Türkiye'de en çok proje sunan il olan Van, elde edilen sonuçlarla de bölgede en fazla derece alan il olarak büyük başarıya imza attı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, Valilik Ali Paşa toplantı salonunda danışman öğretmenler ve başarılı öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencileri tebrik eden Bilmez, bu başarının Van için önemli olduğunu belirterek, "Başta geleceğimiz olan siz öğrencilerimizi, size eğitim veren öğretmenleriniz ve sizi yetiştiren ailelerinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. İnşallah bu başarılarınız artarak devam edecek. Bu projeleriniz ve çalışmalarınız size eğitim hayatınızda ve meslek seçiminde katkı sunacaktır." diye konuştu.

Öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Bilmez, başarılı öğrencileri ödüllendirdi.

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Emin Bilmez, Araştırma, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vanlı öğrenciler TÜBİTAK'a 7 bin 784 proje sundu - Son Dakika


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