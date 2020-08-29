VANTSO: "Tüccar ve sanayicilere destek verilmeli"

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), kısa çalışma ödeneğinin uzatılması ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ile sağlanan kredi ödeme sürelerinin ertelenmesi ile esnaf ve tüccarlara katkı sunulması gerektiğini açıkladı.

Van TSO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Dünya genelinde büyük ekonomik sorunlara yol açan korona virüs pandemi sürecinde işverenlerimiz istihdamın korunmasına yönelik büyük çaba göstermişlerdir. Bu kapsamda Kısa Çalışma Ödeneği şartlarının kolaylaştırılması talebi, ekonomi yönetimi tarafından kabul görmüş, normalleşme desteği ve diğer birçok düzenlemeyle çalışanın ve işverenin yanında olduğunu göstermiştir. Normalleşme sürecinin devam ettiği bugünlerde, istihdamın devamına yönelik Kısa Çalışma Ödeneğinin uzatılması, ödeneği uygulamasından sistem dışında kalanların yararlanabilmesi için ödeneğe erişimin kolaylaştırılması ve bölgesel bazda değerlendirilmeye alınması en büyük arzumuzdur. Bu kapsamda bugüne kadar istihdamın korunmasına yönelik önemli adımlar atan ekonomi yönetiminin, işverenlerin ortak beklentisi olan Kısa Çalışma Ödeneğinin uzatılmasına yönelik talepleri karşılıksız bırakmayacağını ümit ediyoruz.

Bilindiği üzere korona virüs salgının ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak ve KOBİ'leri desteklemek amacıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredilerin geri ödeme tarihinin yaklaştığı belirtilen açıklamada, "Normalleşme çalışmalarının devam ettiği bugünlerde, ekonomi çarklarının yeniden dönmesi ve istihdamın devam etmesi için tüccar ve sanayicilere destek verilmesi elzemdir. Bu kapsamda Kredi Garanti Fonu destekli kredi ödeme sürelerinin ertelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ekonominin toparlanma sürecine girdiği bu süreçte, bu yönde alınacak bir karar toparlanma sürecini hızlandıracaktır. Tüm dünya ülkeleri gibi ülkemizde de yaşanan zor günleri hep birlikte, el ele vererek, sanayici ve tüccarımıza sağlanacak olan desteklere aşılacağı aşikardır" ifadelerine yer verildi. - VAN