Varto'da 15 Temmuz etkinliği - Son Dakika
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Varto'da 15 Temmuz etkinliği

16.07.2022 00:09

Varto'da 15 Temmuz etkinliği Muş'un Varto Kaymakamlığı, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü 6. yıl dönümü anma çerçevesinde bir etkinlik düzenledi.

Varto'da 15 Temmuz etkinliği

MUŞ - Muş'un Varto Kaymakamlığı, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü 6. yıl dönümü anma çerçevesinde bir etkinlik düzenledi.

Varto Kaymakamlığı, 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik gününün 6.yıl dönümü anma çerçevesinde Varto Belediye İşhanı önünde bir etkinlik düzenlenerek 15 Temmuz şehitleri anıldı. Yapılan anma etkinliği Varto ilçesinde şehit er İbrahim Özkur'un babası Kutbettin Özkur'un evi ile Doğanca ve Köprücük köyü ile diğer köylerde bulunan şehit evleri ile ilçede bulunan gazi evleri ziyareti yapıldı. Ziyaretlerin ardından Hacı Kaya Özer Camiinde bir mevlit programı düzenlendi. Akşam saatlerinde Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında tekbirler eşliğinde Varto çarşı merkezinden Belediye İşhanı önüne kadar bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından bir konuşma yapan Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder, "15 Temmuz gecesi ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri FETÖ terör örgütü milletimizin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine sokakları ve meydanları dolduran, yüreğinde millet ve vatan sevdası taşıyan aziz milletimiz, kahraman güvenlik güçlerimiz o gece kirli hesapları bozarak bir destan yazmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti birlik ve beraberliğimiz devam ettikçe ilelebet yaşayacaktır. İçten ve dıştan birlik ve beraberliğimizi bozmaya kalkışanlara karşı 15 Temmuz'da nasıl bir araya gelebildiysek bundan sonrada yine birlik ve beraberlik içerisinde bu milli duruşu ortaya koyacağız. Türkiye bayrağı, vatanı devlet ve milleti ile tektir. Bölünemez ve geçilemez" şeklinde konuştu.

Anma etkinliklerine Varto Kaymakamı Mehmet Güder, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Abdulkadir Kütükçü, Başsavcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, İlçe Müftüsü Bayram Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Fevzi Tepe, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç, AK Parti İlçe Başkanı Ali İhsan Osmanoğlu, şehit yakınları, kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile imamlar vatandaşlar katıldı.

Varto Belediyesi İş Hani önünde 15 Temmuz destanini anlatan Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesleniş konuşması ve sinevizyon gösterimi ve akabinde döner ikramı edildi. Etkinliğe Varto ilçesinde yoğun ilginin olması nedeni ile Kaymakam Mehmet Güder katılımcılara teşekkür etti. İlçe merkezinde bulunan camilerin hepsinde aynı anda sela okunduktan sonra program sona erdi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Varto'da 15 Temmuz etkinliği - Son Dakika

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