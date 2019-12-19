Varto Sağlık Grup Başkanlığına Yılmaz atandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varto Sağlık Grup Başkanlığına Yılmaz atandı - Son Dakika

Varto Sağlık Grup Başkanlığına Yılmaz atandı

6 saat önce

Muş'un Varto İlçe Sağlık Grup Başkanlığına Dr. Fuat Yılmaz atandıVarto Sağlık Grup Başkanlığı görevinden ayrılan Dr. Taner Uysal'ın yerine Sağlık Bakanlığı tarafından Dr. Fuat Yılmaz getirildi.

Varto Sağlık Grup Başkanlığına Yılmaz atandı, System.String[]

Muş'un Varto İlçe Sağlık Grup Başkanlığına Dr. Fuat Yılmaz atandı


Varto Sağlık Grup Başkanlığı görevinden ayrılan Dr. Taner Uysal'ın yerine Sağlık Bakanlığı tarafından Dr. Fuat Yılmaz getirildi. Varto ilçesine gelmekten mutlu olduğunu belirten Yılmaz, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2019 yılında mezun olduğunu belirtti. Varto doğumlu olduğunu ve kendi ilçesini çok sevdiğini ifade eden Dr. Fuat Yılmaz, "İlçenin konumu, coğrafyası, insanları çok iyi. Burada görev yapmaktan mutluyum. İnsanlarımıza faydalı olmak için çaba göstereceğim. Planlanan ve gerçekleştirilmesi gereken hizmetleri vatandaşlarımızdan esirgemeyeceğiz. Vartoluların hizmetinde olacağımızın bilinmesini isterim" dedi. - MUŞ

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:52 Kaynak: İHA
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