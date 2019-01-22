Vartolu'dan 'İzinsiz Görüntü' Davası

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Sıla Gençoğlu, Hazer Amani'den Sonra Başka Bir Erkekle Samimi Bir Şekilde Görüntülendi

VakıfBank, Borcunu Bir Defada ya da Bir Yıl İçinde Ödeyenlerden Faiz Almayacak