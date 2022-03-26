Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Tuzla Üretim Devrimi Kurultayı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Enerji güvenliğini sağlayarak sanayimizin çarkını daha hızlı çevirebilir, İstanbul'u önemli finans merkezi haline getirebiliriz." dedi.

Perinçek, Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen Üretim Devrimi Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önündeki tarihi fırsata değinmek istediğini belirterek, Rusya, NATO'nun doğuya doğru genişlemesini engellerken Yunanistan kıyılarının da Amerika'nın üssü durumunda göründüğünü söyledi.

Doğu Perinçek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Enerji güvenliğini sağlayarak sanayimizin çarkını daha hızlı çevirebilir, İstanbul'u önemli finans merkezi haline getirebiliriz. Abdullah Gül'ün, (Ahmet) Davutoğlu'nun finans projesi vardı. Amerika ve Batı'ya bağlanarak finans merkezi haline getireceklerdi. O olmadı ve olmayacağı belliydi. İran, Rusya ve Çin'in arasında bulunarak İstanbul'u finans merkezi haline getirebiliriz. Turizmde atak geliştirebiliriz. İstanbul'un hava ulaşımını uluslararası merkez haline getirebiliriz. Denizcilik alanında da yatırımlar yaparak Türkiye'nin kabiliyetini geliştirme şansımız var. Rusya tahıl üretiyor, biz alıyoruz. Ayçiçek yağı açısından da ticareti geliştirebiliriz."

Kurultaya, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.