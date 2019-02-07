Vatan Partisi Üyelerinden Macron'un Kararına Tepki

Vatan Partisi üyeleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'un 24 Nisan'ı, sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan etmesine tepki gösterdi. Beyoğlu
'ndaki Fransa'nın İstanbul
Başkonsolosluğu önünde toplanan gruptakiler, çeşitli sloganlar attı.
Gruptakiler adına açıklama yapan Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker
Yücel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yapmış olduğu açıklamayla Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararlarını çiğnediğini söyledi.
Yücel, şöyle devam etti:
"Sayın Macron kendisini AİHM kararlarının üzerinde mi görüyor? Macron bu açıklamasıyla birlikte bu kararları tanımayacağını mı ilan ediyor? Macron'un ve dünyadaki hiçbir ülkenin cumhurbaşkanının mahkemelerin yetkilerini gasbetme özgürlüğü bulunmamaktadır. 1915 olaylarında soykırım yapıldığına dair bir yetkili mahkeme kararı yoktur. Sayın Macron kendisini mahkemenin yerine koyamaz. Bu yalanlarla Türkiye
'nin teröre karşı mücadelesi zaafa uğratılamaz, Türkiye diz çökmez, Türkiye, bağımsızlığını, birliğini savunmaktan vazgeçmez, Türkiye korkmaz."
"Macron'u aldığı karardan vazgeçmeye çağırıyoruz"
Yücel, Türk milletinin ve Türkiye'nin başka ülkelerle karıştırılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin birliğini ve toprak bütünlüğünü savunması Fransa'nın lehinedir. Fransa'nın buradan bir zararı olmaz. Macron bu yalanları dillendirerek 24 Nisan gününü ulusal yas günü ilan etme kararıyla birlikte aslında kendi başına büyük bir çorap örmektedir. Bu kararı en son İsviçre
aldı ama uygulayamadı. Bu tehditler Türkiye'ye sökmez. Sayın Macron'u, yaptığı açıklamadan ve aldığı karardan vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Gruptakiler açıklamanın ardından dağıldı.