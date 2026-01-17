Vatandaş, camide çektiği görüntüyü ''Ne yazacağımı bilmiyorum'' notuyla paylaştı - Son Dakika
17.01.2026 11:55
Eskişehir'de gece çalışıp cuma namazına gelen bir emekçinin yıpranmış çorapları gündem oldu. Videoyu paylaşan kişi ''Ne yazacağımı bilmiyorum'' notunu düşerken sosyal medyada ''Emek ağırdır'' yorumları yapıldı.

Eskişehir'de gece boyunca çalıştığı belirtilen bir emekçi, cuma namazına geldiği sırada yıpranmış çoraplarıyla dikkat çekti. O anları kayda alan bir vatandaş, görüntüleri sosyal medya hesabından "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı.

GÖRÜNTÜ HIZLA YAYILDI

Paylaşılan videoda, emekçinin gece boyunca çalıştığı ve ardından cuma namazına geldiği ifade edildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

"EMEK AĞIRDIR" YORUMLARI GELDİ

Video altına "Emek ağırdır", "Allah yardımcıları olsun", "İçim acıyor nerde bir garip görsem", "Kimileri kılını kıpırdatmadan ülkede bedel ödemeden lüksü yaşayıp Allah'a söver. Kimileri de dünya sürgününü yaşayıp Allah'a koşar", "Helal para böyle kazanılıyor" şeklinde yorumları yapıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Salih Gökçek Salih Gökçek:
    Simdi biri, çıkar medyada sirita sirita bu kisiye corap hediye eder ama kimse neden bu halde sorgulamaz ve isin en aci yani ise binlerce insanin bu durumda olmasi 7 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
