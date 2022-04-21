Vatandaş, köye gelen tilkiyi her gün elleriyle besliyor - Son Dakika
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Vatandaş, köye gelen tilkiyi her gün elleriyle besliyor

21.04.2022 14:59

Vatandaş, köye gelen tilkiyi her gün elleriyle besliyor Kütahya merkeze bağlı Uluköy'de Veli Koca isimli vatandaş, her gün akşam saatlerinde köye gelen tilkiyi elleriyle besliyor.

Vatandaş, köye gelen tilkiyi her gün elleriyle besliyor

KÜTAHYA - Kütahya merkeze bağlı Uluköy'de Veli Koca isimli vatandaş, her gün akşam saatlerinde köye gelen tilkiyi elleriyle besliyor.

2 yıldır akşam saatlerinde köye gelen tilki kendine ikram edilen yiyecekleri Koca'nın elinden yiyor.

Verilen yiyecekleri yiyen tilkinin kameralara yansıyan o anları ise görenleri şaşırtıyor. Veli Koca, ekmek ve verilen yemekleri yedikten sonra doğal yaşam alanına dönen tilkiyi beslemekten oldukça mutlu olduğunu ifade etti.

Koca, "Tilki, Akşam yemeği yemek için kendi belirlediği saatlerde geliyorlar. Davetsiz misafir adını verdiğim tilki yiyeceğini yiyip daha sonra doğal ortamına dönüyor. İnşallah bu dostluğumuz devam eder" diye konuştu.

Vatandaş, köye gelen tilkiyi her gün elleriyle besliyor
Vatandaş, köye gelen tilkiyi her gün elleriyle besliyor
Vatandaş, köye gelen tilkiyi her gün elleriyle besliyor
Vatandaş, köye gelen tilkiyi her gün elleriyle besliyor

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Kütahya, Uluköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vatandaş, köye gelen tilkiyi her gün elleriyle besliyor - Son Dakika


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