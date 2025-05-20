Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık - Son Dakika
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Hukuk

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Bir vatandaş, ünlü bir giyim mağazasında önce 299 TL olan ürünün etiketinin 999 TL'ye çıkarıldığını fark etti. ''İndirim'' adı altında yapılan bu uygulamayı dolandırıcılık olarak nitelendiren vatandaş, durumu sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi.

20.05.2025 14:18
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Bir vatandaşın ünlü bir giyim mağazasında yaşadığı alışveriş deneyimi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vatandaş, kıyafet baktığı sırada fark ettiği fiyat etiketi oyununu "Resmen dolandırıcılık" diyerek paylaştı.

İddiaya göre; üründe önce 299 TL olan fiyat, indirim uygulanmış gibi gösterilip üzerine 999 TL'lik yeni bir etiket yapıştırıldı. Yani "indirimli" diye sunulan ürün, aslında daha yüksek bir fiyata satılmaya çalışıldı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan fotoğraf ve şikayet üzerine çok sayıda kullanıcı benzer durumları yaşadıklarını belirtti. Tüketiciler, bu tür etiket oyunlarının yanıltıcı olduğunu ve "sahte indirim" adı altında fiyatların şişirildiğini savundu.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, bu tür uygulamaların Tüketici Kanunu'na aykırı olabileceğini belirterek mağdur olan vatandaşların Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmaları gerektiğini vurguluyor. Etiketlerdeki önceki ve güncel fiyatlar arasında tutarsızlık varsa, firma hakkında yasal işlem başlatılabiliyor.

İşte tartışma yaratan o fiyat etiketi;

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Haan:
    hangi birini şikayet edeceksin, her alanda ürün satıcıların bir çoğu böyle, önce millet olarak ahlâk eğitimimizi tamamlamamız gerekiyor 79 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bunlara devleti çözüm bulması gerekir vatandaş işini gücünü bırakıp bu hırsızlarlamı uğraşacak bir değil beş değil ülkemizde dürüstten çok hırsız var 57 1 Yanıtla
  • 19971997:
    koton.. hepsi yapiyor 44 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    yapmayan varmı 34 3 Yanıtla
  • Baarn22!:
    bu ulke iste bu yuzden gelismiyor ahlaksizlastik millet olarak artik sevilmeyen millet olduk 27 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Ondan sonra Deprem olur olur tabi dua edin Yüce Allah Kafamıza Taş Yağdırmıyor 18 1 Yanıtla
  • Sefa Satir:
    bunu vatandaş farkedebiliyor ama ticaret bakanlığının denetim yapması gereken personelleri farkedemiyor her ne hikmetse. 14 0 Yanıtla
  • aragorn:
    indirim öncesi belirtilen tutardan bu zamana kadar satış yapmış mı onu sorgulayın ve büyük ihtimal ile yapılmamıştır, yani hepsi aynı taktiği yapıyor 5 0 Yanıtla
  • Polat Güneş:
    Şair ne demiş Besle Kargayı Koysun Dalgayı 1 0 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Bunun kesin çözümü bütün ürünlerin üzerlerine en az beş geçmiş fiyat listesi Tabi tarihleriyle birlikte 1 0 Yanıtla
  • Gul Yalçın:
    Ben çok buldum öyle ünlü büyük mağazalarda aaa yanlış olmuş diyerek telafide bulunuyorlar asıl fiyat bu diyorlar olay kapanıyor 0 0 Yanıtla
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