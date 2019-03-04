Vatandaşa Sorduk - 7 : Organize İşler Sazan Sarmalı'nın Netflix'e Gelmesi İyi Oldu Mu?
15 dakika önce
Vatandaşa Sorduk serimizin altıncı videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda muhabirimiz Bünyamin Kara sokağa çıktı ve vatandaşlara Organize İşler Sazan Sarmalı filminin sinemalarda gösterimde iken Netflix'e gelmesini nasıl değerlendirdiklerini sordu.
Vatandaşa Sorduk serimizin altıncı videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda muhabirimiz Bünyamin Kara
sokağa çıktı ve vatandaşlara Organize İşler Sazan Sarmalı filminin sinemalarda gösterimde iken Netflix'e gelmesini nasıl değerlendirdiklerini sordu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:14 Kaynak: Youtube
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