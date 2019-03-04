Son Dakika Haberleri: Vatandaşa Sorduk - 7 : Organize İşler Sazan Sarmalı'nın Netflix'e Gelmesi İyi Oldu Mu?

Vatandaşa Sorduk - 7 : Organize İşler Sazan Sarmalı'nın Netflix'e Gelmesi İyi Oldu Mu?

15 dakika önce

Vatandaşa Sorduk serimizin altıncı videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda muhabirimiz Bünyamin Kara sokağa çıktı ve vatandaşlara Organize İşler Sazan Sarmalı filminin sinemalarda gösterimde iken Netflix'e gelmesini nasıl değerlendirdiklerini sordu.

Vatandaşa Sorduk serimizin altıncı videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda muhabirimiz Bünyamin Kara sokağa çıktı ve vatandaşlara Organize İşler Sazan Sarmalı filminin sinemalarda gösterimde iken Netflix'e gelmesini nasıl değerlendirdiklerini sordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:14 Kaynak: Youtube

Bünyamin Kara, Genel
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