Vatandaşın verdiği parayı beğenmeyen taksici, üşüyen çocuk ve annesini arabaya almadı - Son Dakika

İstanbul'da uzun süredir devam eden taksici çilesi, daha da katlanılmaz boyutlara doğru gidiyor. Polislerin sık sık denetim yaptığı ve birçok usulsüzlüklerine ceza yazdığı taksiciler, her gün farklı bir olayla gündeme geliyor. İstanbul'da son kaydedilen görüntüler ise durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

ÇOCUĞU ÜŞÜYEN ANNEYİ ALMADI

Görüntülerde çocuğu üşüdüğü için taksiciye adeta yalvaran anne, taksicinin "Karşının taksisiyim, mesafe kısa" cevabı nedeniyle büyük şaşkınlığa uğruyor. Olaya şahit olan çevredeki vatandaşlar da bu anları kaydetti. Aynı taksicinin bir başka vatandaş tarafından "100 lira vereyim götür" teklifini de kabul etmediği duyuluyor.