Vatandaşlar market ve pazarlara maskeyle girdi - Son Dakika

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yeri ve marketlere vatandaşlar ile çalışanlar maskeyle girebiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda alınan yeni tedbirlere ilişkin genelgenin yayımlanmasının ardından tüm yurtta olduğu gibi Konya'daki pazar yerleri ve marketlerde de önlemler uygulanmaya başlandı.

Vatandaşlara maske ve el dezenfektanı dağıtılan pazarlara girişler, belirlenen alanlarda zabıta ekipleri tarafından kontrollü olarak yapılıyor.

Marketlerin girişlerinde de bir market görevlisi alışverişe gelenlere maske dağıtıyor.

Polis, zabıta ve halk sağlığı ekipleri, pazar yerleri ve marketlerde denetimler yapıyor, kurallara uymayanlara ise ceza uygulanıyor.

Market sorumlusu Mikail Dağtekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müşterileri maske takmadan içeri almadıklarını söyledi.

Market girişinde müşterilere maske dağıttıklarını dile getiren Dağtekin, "Maske takma zorunluluğu hepimizin sağlığı açısından son derece güzel bir uygulama. Buna ilave olarak müşterilerimize eldiven de dağıtıyoruz. Yine bunun yanında 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı kimseyi marketimize almıyoruz. Biz tedbirimizi aldık, gerisi takdir. İnşallah en kısa sürede bu salgını atlatırız." dedi.

Müşterilerden Mustafa Koçoğlu da maske takma zorunluluğunun sağlık açısından önemli olduğunu belirterek, "Konulan kurallar bizim için. Herkesin de uyması gerek. Dünyada salgınla en iyi mücadele eden ülkelerden biriyiz. Umarım en kısa sürede bu durumu atlatırız." diye konuştu.

Karaman

Karaman'da zabıta ekipleri, cumartesi günleri kurulan semt pazarında esnaf ve vatandaşlara maske dağıtarak, salgına karşı tedbir almaları konusunda uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye istinaden pazarcıların kurduğu tezgahlar arasında üçer metre mesafe olacağı bilgisini veren ekipler, buna uymayan esnafı uyarıyor.

Öte yandan, pazar giriş ve çıkışlarını tek noktadan sağlayan ekipler, içeride de alanı ikiye ayırarak sosyal mesafenin korunmasını sağlıyor.

Pazara gelmek isteyen 65 yaş üstündekiler ve 20 yaşından küçükler uyarılarak evlerine gönderiliyor.

Marketler de ekipler tarafından sık sık denetleniyor.

Aksaray

Aksaray'da vatandaşlara maske ve el dezenfektanı dağıtılan pazarlara girişler, belirlenen alanlarda zabıta ekipleri tarafından kontrollü olarak yapılıyor.

Polis ekipleri, pazar yerlerinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için kimlik kontrolleri yapıyor, yaşları uygun olmayanları evlerine yönlendiriyor.

Zabıta ekipleri de pazar tezgahları arasındaki mesafe üç metre olacak şekilde düzenleme yaptı.

Marketlerde vatandaşların maske ve eldiven takarak alışveriş yaptığı, sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Fuar Pazar alanında kurulan bariyerli kontrol noktalarında polis, zabıta ve özel güvenlik görevlileri, vatandaşlara sosyal mesafe kuralı ile maske ve eldiven takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Polis ekipleri, pazar alanında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için kimlik kontrolleri yapıyor, yaşları uygun olmayanları evlerine gönderiyor.

Pazarcı Mücahit Şeker, AA muhabirine, tedbirler kapsamında getirilen kurallara uyduklarını söyledi.

Polis ile zabıta ekiplerinin kendilerini sürekli uyardığını anlatan Şeker, "Pazardaki esnaf arkadaşlar da kurallara harfiyen uyuyor. Sürekli de anonslar yapılıyor. Maske ve eldiven kullanılması söyleniyor. Sağlığımız için uygulamadan memnunuz." dedi.

Pazardan alışveriş yapan Ahmet Genç de sağlıkları için tedbirlere uyduklarını belirterek, "Pazar yerine giren herkes maskesini ve eldivenini takıyor. Şu an için herhangi bir problem yok. Zor günlerden geçiyoruz. İnşallah, en kısa zamanda bu salgından kurtulacağız." diye konuştu.

Öte yandan, Ambaryolu'ndaki marketlerde de vatandaşların maske ve eldiven takarak alışveriş yaptığı, sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.