Vatandaşlar sağlıklarına dikkat ederek acil servislerin yükünü azaltabilir - Son Dakika

Vatandaşlar sağlıklarına dikkat ederek acil servislerin yükünü azaltabilir

05.01.2021 09:51
Vatandaşlar sağlıklarına dikkat ederek acil servislerin yükünü azaltabilir, System.String[]

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Şahin, vatandaşların kendi sağlıklarına dikkat ederek acil servislerin ve sağlık çalışanlarının yükünü azaltabileceğini söyledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Şahin, vatandaşların kendi sağlıklarına dikkat ederek acil servislerin ve sağlık çalışanlarının yükünü azaltabileceğini söyledi.

Şahin, AA muhabirine, ülke genelinde yeni tip koronavirüsün de (Kovid-19) etkisiyle acil servislerde yoğunluk yaşandığını belirtti.

Soğuk algınlığı nedeniyle insanların "Kovid-19" şüphesi yaşayarak hastanelere başvurduğunu anlatan Şahin, "Bu da hastalıkları ayırt etmedeki zorluklardan kaynaklanıyor. Bu yüzden hastanelerimizde özellikle acil servislerimizde yoğunluk arttı." dedi.

Şahin, soğuk algınlığı ile Kovid-19 rahatsızlıkları arasında farklılıklar bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

" Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) belirttiği bazı semptomlar var. Öksürük, ateş, boğaz ağrısı, nefes darlığı, eklem ağrıları, halsizlik Kovid-19 ile ilgili belirtiler. Bununla birlikte grip ve soğuk algınlığında da buna benzer semptomlar oluşuyor ama arada bazı farklılıklar var. Ateş olması önemli bir etken. Ateş, Kovid-19'da daha çok ön plana çıkıyor ama soğuk algınlığı ve gripte çok fazla gözlediğimiz bir durum değil."

Şahin, Kovid-19 belirtisi olanların mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğinin altını çizdi.

İnsanların bu konuda endişe duymalarına gerek olmadığını vurgulayan Şahin, "Hastaneye geldiklerinde eğer testleri pozitifse gerekli tedaviler yapıldığında çoğu kişi hastalığı ayakta bile atlatabilmekte." diye konuştu.

Şahin, gripten korunmak için beslenmeye dikkat edilmesi, doğal beslenilmesi ve C vitamini alınması tavsiyesinde bulundu.

İnsanlar kendilerini korudukları, maske, mesafe ve el hijyenine dikkat ettikleri sürece Kovid-19'e yakalanmalarının çok zor olduğunu vurgulayan Şahin, bu sayede sağlık çalışanlarının yükünün de azaltılacağını dile getirdi.

Şahin, Kovid-19'da erken teşhisin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız hem soğuk algınlığına hem de beslenmesine dikkat etmedikleri sürece sağlık sisteminde özellik acil servislerde aşırı yük oluşuyor. Biz normal işleyişimizi sürdürürken soğuk algınlığı ve grip semptomlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bu da yükümüzü artırıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız doğal beslenmeleri, hijyen ve mesafeye dikkat etmeleri, maskeyi kesinlikle takmaları. Kendilerine dikkat ettikleri sürece acil servislerin ve hastanelerin yükünü azaltmış olacağız."

Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tekirdağ, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Vatandaşlar sağlıklarına dikkat ederek acil servislerin yükünü azaltabilir - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ali Koç'tan Fatih Terim'e gönderme: Sonraki maçta yaşadıkları ortada Kemal Doğulu'nun vedasının ardından Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu Tadilat süsü verdikleri dükkanda kumar oynayanlara baskın! Gizli geçitten girmişler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var Yılbaşı kutlamasında arkadaşının verdiği uyuşturucu hapı alkolle içen kız hayatını kaybetti İzmir'de şimşekler geceyi aydınlattı! Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun! Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi
Kenan Karaman, 1 gol ve 1 asistle takımının galibiyetinde başrolü oynadı Kenan Karaman, 1 gol ve 1 asistle takımının galibiyetinde başrolü oynadı         
09:46
Köşeye sıkışan terör örgütü PKK Suriyeli çocukları kaçırıyor Köşeye sıkışan terör örgütü PKK Suriyeli çocukları kaçırıyor         
09:25
"Erdoğan'ın gitmesi için büyük can kayıplarına yol açacak felaketler lazım" diyen Can Ataklı, skandal sözlerini savundu         
09:09
Kısıtlamada yakayı ele verdi, suçu arkadaşına attı: Bu dallama yüzünden yakalandık Kısıtlamada yakayı ele verdi, suçu arkadaşına attı: Bu dallama yüzünden yakalandık         
08:49
İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı         
07:58
Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı         
07:34
İbo Show'da büyük sürpriz! 9. bölüm konuklar çok konuşulacak İbo Show'da büyük sürpriz! 9. bölüm konuklar çok konuşulacak         
01:00
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti         
21:58
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı         
21:51
TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak         
20:48
Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı         
19:18
Çay kenarında balık tutan vatandaşlar, elleri ve ayakları bağlı erkek cansız bedeni buldu Çay kenarında balık tutan vatandaşlar, elleri ve ayakları bağlı erkek cansız bedeni buldu         
18:11
Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden "ay yıldız" figürü çıktı         
14:59
"Kargo görevlisiyim" diye girdiği evde talihsiz kadını bayıltarak tecavüz etti         
14:31
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı         
14:07
Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir         
13:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 10:00:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vatandaşlar sağlıklarına dikkat ederek acil servislerin yükünü azaltabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei