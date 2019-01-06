Son Dakika Haberleri: Vatandaşlardan Soğuklara Karşı Brandalı Çözüm

Vatandaşlardan Soğuklara Karşı Brandalı Çözüm

1 saat önce

Vatandaşlardan soğuklara karşı brandalı çözüm -Evlerini branda ile kapatıyorlarMUŞ - Muş'un Varto ilçesinde, hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düşmesi nedeniyle vatandaşlar, evlerini kapı, balkon ve pencerelerini branda ile örterek, soğuklardan korunmaya çalışıyor.

Vatandaşlardan soğuklara karşı brandalı çözüm
-Evlerini branda ile kapatıyorlar

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde, hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düşmesi nedeniyle vatandaşlar, evlerini kapı, balkon ve pencerelerini branda ile örterek, soğuklardan korunmaya çalışıyor.
Kış mevsiminde aşırı soğuklardan dolayı evlerini ısıtmakta sıkıntı yaşayan vatandaşlar, naylon ve brandayla önlem almaya çalışıyor.
İnönü Mahallesi'nde yaşayan Dünya Bingöl adlı vatandaş, ilçede kış mevsiminin çok sert geçtiğini belirterek, "Havaların aşırı soğuk olması nedeniyle evlerimizi branda ile koruyoruz. Bunun yanında kışlık yakacağımız olan odun ve tezeklerimizi, hatta kömürlerimizi de naylonla sararak soğuktan korumaya çalışıyoruz. Soğuk havadan dolayı odunlarımız ve tezeklerimiz hem ıslanmasın hem de buz tutarsa onları kardan çıkarmamız biraz zor olur. Bu nedenle odunlarımızı, tezeklerimizi ve kömürlerimizi rahat bir şekilde çıkarıp kullanmak için naylonla kapatıyoruz" dedi.
Seyfettin Yaylasa adlı vatandaş ise, evlerini soğuktan korumak için böyle bir yönteme başvurduklarını dile getirirken, Ali Haydar Aşkın isimli vatandaş da kış mevsiminde soğuktan fazla etkilenmemek için evlerinin balkon, kapı ve pencerelerini naylonla sardıklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:43 Kaynak: İHA

Muş, Varto, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivaslı Esnaf Ücretli Poşet Uygulamasına "Cüşet" Adını Verdiği Ürünle Çözüm Buldu "3600'ü Yap Artık" Diyen Genç Kızı, Erdoğan'ın "Tamamdır" Cevabı Tatmin Etmedi

Kardan Adamla Seyahat Eden Vatandaşı Görenler Telefona Sarıldı Ordu'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 10:44:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vatandaşlardan Soğuklara Karşı Brandalı Çözüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]