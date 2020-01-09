Vatandaşların ihbarı belediye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika
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Vatandaşların ihbarı belediye ekiplerini harekete geçirdi

6 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan bir mezarlıkta oluşan su birikintisinin evleri tehdit etmesi üzerine gelen ihbar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi.

Vatandaşların ihbarı belediye ekiplerini harekete geçirdi, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan bir mezarlıkta oluşan su birikintisinin evleri tehdit etmesi üzerine gelen ihbar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi'ne vatandaşlardan gelen istek, talep ve ihbarları hızlı bir şekilde sonuçlandırıyor. Son günlerde il genelinde süren yağışlar nedeni ile Kocaeli'nin Kandıra ilçesi, Tekkeşinler Mahallesi Ilıkan Mezarlığı'nda su birikmesi oluştu. Oluşan su birikintisinin mezarlık karşısında bulunan evlere yönelmesi nedeni ile vatandaşların Büyükşehir 153 Whatsapp Hattı üzerinden gelen ihbarına, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından aynı gün içerisinde müdahale edildi.


Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan ekipler, ilk olarak biriken suyun evlere ulaşmaması için iş makinesi ile kanal açtı. Açılan kanalla suyun tahliyesi gerçekleştirildi. Ekipler mezarlıkta tekrardan su birikintilerinin oluşmaması için mezarlığın giriş kısmına boru hattı döşedi. Döşenen boru hattı ile yağmur sularının tahliyesi gerçekleşecek. Bölge sakinleri aşırı yağmurdan sonra oluşan bu tehlikeyi ilettikten sonra çok kısa sürede ekiplerin olaya müdahale ettiklerini ifade etti. Bölge halkı, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - KOCAELİ

Kandıra, Kocaeli, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:51 Kaynak: İHA
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