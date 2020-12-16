Vatani görevini yaparken öldürülen ve 19 yıl sonra kemikleri bulunan oğullar için şehitlik istediler - Son Dakika

İSTANBUL'daki Hasdal Kışlası'nda vatani görevini yaparken kaybolan ve firar ettiği iddiası ortaya atıldıktan 14 yıl sonra 2 asker tarafından gasbedilip öldürüldüğü ortaya çıkan, kaybolduktan 19 yıl sonra ise kışlaya gömülen cesedinden geriye kalan kemikleri bulunan Piyade Er İsmet Işık'ın (21) ailesi, oğullarının 'şehit' kabul edilmesini istedi. Bir ay önce kıyafetleriyle bulunan kemiklere DNA testi yapıldığını söyleyen Durmuş Işık, "19 yıl oğlumun mezarı olmadan acılar içinde yaşadık. Oğlum vatani görevini yaparken, cinayete kurban gitti. Kemikleri askeri kışlada bulundu. Oğluma 'Şehitlik Beratı' verilmesini ve oğlumu şehitliğe defnetmek istiyoruz" dedi.

Konyalı İsmet Işık, 2000 yılında İstanbul'daki Hasdal Kışlası'nda vatani görevini yapmaya başladı. Usta birliği olarak da kışlada kalan Işık, kantin sorumlusu yapıldı. Ancak Işık, 24 Haziran 2001 günü bir arkadaşının yanına çay içmeye gideceğini söyledikten sonra ortadan kayboldu. Ertesi sabah askeri yetkililer, Konya'daki baba Durmuş Işık'ı arayıp, oğlunun kantindeki 800 lirayı alıp, firar ettiğini bildirdi. O dönemde yapılan tüm aramalara rağmen İsmet Işık'ın izine rastlanmadı.