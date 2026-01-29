Vatikan'ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı - Son Dakika
Vatikan'ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı

29.01.2026 21:35
Vatikan'ın, tarihi Aziz Petrus Bazilikası'nın çatısındaki terasta turistler için yeme içme mekanı olabilecek bistro açmak için bir süredir sessizce çalışmalar yürüttüğü ortaya çıktı. Vatikan'ın resmi yayın organından yapılan açıklamada söz konusu iddia kısmen doğrulanırken, Katolik dünyasından karara tepki yağdı.

Vatikan'ın, tarihi Aziz Petrus Bazilikası'nın çatısındaki terasta turistler için yeme içme mekanı olabilecek bistro açma hazırlığında olduğu belirtildi.

ÇALIŞMALAR BİR SÜREDİR SESSİZCE YÜRÜTÜLDÜ

Roma merkezli yayın yapan "Il Messaggero" gazetesinin haberinde, Vatikan'ın bir süredir sessizce tarihi bazilikanın çatısındaki teras kısmında, küçük bir bistro oluşturmak için çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.

Haberde, şu ana kadar kamuoyunun dikkatini çekmeyen projeyle Aziz Petrus Bazilikası'nı ve özellikle de kubbesini ziyarete gelenlere, Vatikan ve Roma şehrinin panoramik manzarası eşliğinde hafif yiyecekler ve içecekler sunulmasının hedeflendiği kaydedildi. Bistronun, şimdiye kadar bazilikanın bakımından sorumlu işçiler tarafından depo olarak kullanılan bir alanda, havarilerin heykellerinin yakınında yer alacağı bildirildi.

AÇILIŞ TARİHİ BELLİ

Gazetenin haberinde, Vatikan'ın söz konusu mekanı geçen yılki "Jübile" yılı kutlamalarına yetiştirmek istediği ancak projenin teknik ve lojistik aksaklıklardan yetişmediği de aktarıldı. Bistronun, bu yıl kasım ayında kutlanacak olan Aziz Petrus Bazilikası'nın kutsanmasının 400. yıl dönümü sırasında açılabileceği ifade edildi.

VATİKAN KISMEN DOĞRULADI, KATOLİK DÜNYASI YIKILDI

Bu arada, Vatikan'ın resmi yayın organı VaticanNews'ta konuya ilişkin yer alan habere göre, Bazilika'nın iletişim birimi, "bistro" haberlerine açıklık getirdi. Bu kapsamda, söz konusu projenin, ziyaretçi yoğunluğunu azaltmak ve daha huzurlu bir ziyaret imkanı sağlamak amacıyla halihazırda var olan küçük restoran da dahil olmak üzere terastaki alanın, mekanın kutsallığına saygılı biçimde genişletilmesi olduğu duyuruldu.

Sosyal medya platformlarında yapılan yorumlarda da Katolik Kilisesi'nin merkezi konumundaki tarihi Aziz Petrus Bazilikası'nın terasında bistro açılması eleştirildi.

1626 YILINDA İBADETE AÇILMIŞTI

İnşasına 1506 yılında başlanan ve Michelangelo, Bramente, Bernini gibi döneminin ünlü İtalyan mimarlarından izler taşıyan tarihi Bazilika, 1626 yılında kutsanarak, ibadete açılmıştı. Aziz Petrus Bazilikası, her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Levent Ali Levent :
    Papanın Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu. Tecrübeli inşaatçı ve işletmeci aramış. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
