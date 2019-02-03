Son Dakika Haberleri: Vatikan'dan Körfez'e İlk Ziyaret

Vatikan'dan Körfez'e İlk Ziyaret

1 saat önce

ABU Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın daveti üzerine ilk kez Körfez ülkelerinden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye geldi.

Vatikan'dan Körfez'e İlk Ziyaret, System.String[]
ABU Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın daveti üzerine ilk kez Körfez ülkelerinden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye geldi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Abu Dabi'ye gelen Papa Franciscus'u Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda Veliaht Prens Al Nahyan ile El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib karşıladı.

Papa Franciscus'un, Abu Dabi'de üç günlük ziyareti kapsamında dinler arası diyalog konulu bir konferansa katılması ve Ezher Şeyhi Tayyib ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Vatikan'dan Körfez'e ilk ziyaret

Papa Franciscus, bu ziyaretiyle Körfez bölgesini ziyaret eden ilk papa oldu.

Vatikan'dan daha önce yapılan açıklamada, Papa Franciscus'in Abu Dabi'deki dinler arası diyalog toplantısına katılmak için Al Nahyan'ın daveti üzerine 3-5 Şubat 2019 tarihlerinde BAE'ye gideceği duyurulmuştu.

Açıklamada, Papa'nın ayrıca BAE'deki Katolik Kilisesi'nden de davet aldığı aktarılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:28 Kaynak: AA

Papa Franciscus, Papa, Vatikan, Körfez, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'da Çocukları Taşıyan Otobüs Takla Attı: 7 Ölü Maduro'yu Tedirgin Eden Video: Venezuela Hava Kuvvetleri Generali Guaido'ya Biat Etti

Genç Kız, Sevgilisinin ve Arkadaşının Kendisine Tecavüz Ettiğini Tesadüfen Öğrendi Trump'ın INF'den Çekilme Kararıyla İlgili Rusya'dan Çarpıcı İddia: ABD, 2 Yıl Önce Füze Üretmeye Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 23:55:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vatikan'dan Körfez'e İlk Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]