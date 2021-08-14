Üye Girişi
VavaCars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika

VavaCars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçının ardından

14.08.2021 22:26
VavaCars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçının ardından, System.String[]

Francesco Farioli: Türk ya da yabancı oyuncu yoktur, oyuncunun iyisi ya da kötüsü vardır"Becerebilirsek 2 transfer daha yapacağız""Taraftarımızı özlemiştik"Erol Bulut: Daha iyi bir Gaziantep seyrettirmek istiyoruz"Bence kart biraz ağır""Orta saha ve hücuma takviyelerimiz olacak"OLGUCAN KALKAN...

Francesco Farioli: Türk ya da yabancı oyuncu yoktur, oyuncunun iyisi ya da kötüsü vardır

"Becerebilirsek 2 transfer daha yapacağız"

"Taraftarımızı özlemiştik"

Erol Bulut: Daha iyi bir Gaziantep seyrettirmek istiyoruz"Bence kart biraz ağır""Orta saha ve hücuma takviyelerimiz olacak"

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- Süper Lig'in ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük sahasında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.Lige 3 puanla başlamanın önemine dikkat çeken VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direkötörü Francesco Farioli, "Sezonun ilk maçı olması nedeniyle 3 puanla başlamak çok önemliydi. İlk 15-20 dakikayı değerlendirdiğimizde maça iyi başladığımızı söyleyebilirim. Ama sonrasında düzeltmemiz gereken şeylerin olduğu bir maç oldu. Bu nedenle öğretici bir maç oldu. Daha iyi bir noktaya gideceğiz, yolumuzun uzun olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak oyuncuların performansından memnunum. Bazı oyuncuların istenilen form düzeyine gelmeleri için çalışacağız. Genel olarak değerlendirirsek, lige 3 puanla başlamak en önemli şeydi" diye konuştu."TÜRK YA DA YABANCI OYUNCU YOKTUR, OYUNCUNUN İYİSİ YA DA KÖTÜSÜ VARDIR"Yabancı kuralı hakkındaki düşüncelerini de aktaran Farioli, "Yeni kural nedeniyle 3 Türk oynatmak zorundayız. Bazı pozisyonlarda yabancı oyuncuları kullanıyorum ve bugünkü oyun planında Efe, Erhun ve Kerim'i başlatacak bir program belirlemiştik. Efe daha fazlasını beklediğimiz bir oyuncu. Üzerine daha çok koyarak katkı yapan bir oyuncu. Jimmy oyuna çok iyi girdi. Gerekli yardımı yaptı. Çok Kerim çok mücadele etti ve elinden gelenin en iyisini yaptı. Erhun da çok iyi işler yaptı. Kural bu ve bununla birlikte oynamak zorundayız. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, yabancı sayısı ve Türk oyuncu sayısını kurgularken dikkat etmemiz gerekiyor. Kural açıklandığı günden beri söylediğim bir şey var, Türk ya da yabancı oyuncu yoktur, oyuncunun iyisi ya da kötüsü vardır" ifadelerini kullandı."BECEREBİLİRSEK 2 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"2 ismi daha kadroya katmak istediklerini dile getiren Farioli, "Geçen sene açıkçası Sobiech, Borini, Lens ve Ndao'yu kullanıyorduk. Bu sene bazı oyuncular gitti. Borini sakat. Ama bu sene de üzerine daha iyi takviyeler yaparak güçlendirmeye çalıştık ve bunun da meyvelerini alacağız diye düşünüyorum. Becerebilirsek 2 oyuncu daha aramıza katacağız. Bunu da yaparsak hücum gücünü yukarıya çekebiliriz. Şimdi gelen oyuncuların çok katkıları oluyor. Bugün Ahmed Musa sadece hücum değil defansta da katkı verdi, Kerim Frei çok mücadele etti, Pesic fiziksel olarak en iyi durumunda değil belki ama o da kendi formunu buldukça daha fazlasını verecektir" dedi."TARAFTARIMIZI ÖZLEMİŞTİK"Taraftarların tribünlere dönmesinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Farioli, "Çok mutluyum. Futbol taraftarla olduğu zaman ve özellikle bizim Karagümrük taraftarımızın enerjisini hissettiğimiz zaman itici bir güç oluyor. Uzun süredir taraftardan yoksunduk. Dönmeleri çok önemliydi. Bizi desteklemekten vazgeçmediler ve düştüğümüz anlarda itici güç oldular. Haftalar geçtikçe sayı olarak artarak katlanacağını düşünüyorum. Taraftarımızı özlemiştik. Bir mesaj da artık pandemiye veriliyor. İnsanlar artık sosyal hayata karışıyorlar. Ümit ediyorum ki pandeminin sonlarına doğru gidiyoruz. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.EROL BULUT: DAHA İYİ BİR GAZİANTEP SEYRETTİRMEK İSTİYORUZGelecek hafta 3 yeni transferin takıma dahil olacağını söyleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün ilk maçında daha iyi başlamak istedik. Kaybettiğimiz bir maç oldu. İlk yarı biraz daha rakibin kontrolünde geçti. İyi pas yapan bir takım. İlk golü kendi kalemize attık. Sonrasında dikkatsizlik ve konsantrasyon eksikliğiyle gol yedik. 2-2'yi yakalayamadık, direkten dönen topumuz var. Sonrasında 10 kişi kaldık. İkinci yarıda yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Sonlara doğru kontradan yediğimiz bir gol oldu. Genel anlamda daha iyi bir Gaziantep seyrettirmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta anlaştığımız 3 futbolcu aramıza katılacak. Fiziksel olarak oyuncularımız hazır olduklarını gösterdiler. Üzerinde çalışacağız ve inşallah daha iyi bir Gaziantep izlettireceğiz" ifadelerini kullandı."BENCE KART BİRAZ AĞIR"Sagal'ın ilk yarının son anlarında gördüğü kırmızı kartın planlarını bozduğunu belirten Bulut, şöyle konuştu:  "Kırmızı kart planları etkiliyor. Sonuçta kırmızı kart görmeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Bence kart biraz ağır. Sagal'ın topa hamlesi var ama sonrasında ayağına değmiş olabilir. Dünkü Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçında bir pozisyon oldu ama kart çıkmadı. Sarı karta bakmak lazımdı bugün. Topa bir müdahale var. Ondan önce bir pozisyon oldu. Top kornere çıktı mı, çıkmadı mı incelemek gerekiyor. Sonuçta 10 kişi kaldık. İkinci yarıda performanstan dolayı mutluyum.""ORTA SAHA VE HÜCUMA TAKVİYELERİMİZ OLACAK"Orta saha ve hücuma takviyeler yapacaklarını söyleyen Bulut, sözlerini şöyle noktaladı:

"Gaziantep birinci bölgede defans yapan ve kontratakla çıkan bir ekip halinde görünüyordu. Biz bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Bunu bugünden yarına değiştiremiyorsunuz, zaman gerekiyor. Bu sene yaptığımız ve yapacağımız transferlerle takımı üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Ben daha önce söyledim, takımı geçen seneden daha iyi bir noktaya çıkarmak istiyoruz. Bu da 8. sıranın üzeri demek. Bu sezon bunu başarmak istiyoruz."

Erol Bulut, Gaziantep, oyunlar, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor VavaCars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sel mağduru vatandaşlar yıkımın büyük olmasının nedenini anlattı: Tomruklar füze gibi evleri deldi 21:10 Sel mağduru vatandaşlar yıkımın büyük olmasının nedenini anlattı: Tomruklar füze gibi evleri deldi Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi 21:08 Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi Sel bölgesine giden Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 19:59 Sel bölgesine giden Kılıçdaroğlu'ndan hükümete "afet bölgesi" teşekkürü! Bir de mağdurlar için isteği var
Son Dakika: Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 19 bin 949 yeni vaka tespit edildi 19:26 Son Dakika: Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 19 bin 949 yeni vaka tespit edildi Hafta içi İstanbul'a gelecek Batshuayi'nin Beşiktaş'a 1 yıllık maliyeti 5.4 milyon euro 18:54 Hafta içi İstanbul'a gelecek Batshuayi'nin Beşiktaş'a 1 yıllık maliyeti 5.4 milyon euro Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın düşme anı kamerada 17:47 Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın düşme anı kamerada
16:57 "Soğuk Çay" tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü Son Dakika: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı bilinmeyen nedenle düştü! 15:13 Son Dakika: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı bilinmeyen nedenle düştü!

Son Dakika Haberleri
17:54 Fenerbahçe'nin yeni ismi Min-Jae Kim, savunmadaki yeni partneri Szalai ve takım arkadaşlarıyla tanıştı
17:47 Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın düşme anı kamerada
17:11 Damatlık ve gelinlik yerine Galatasaray forması giydiler
16:57 "Soğuk Çay" tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü
16:52 Üst geçidi kullanmadığı için Cuma namazına giderken hayatını kaybetti!
16:46 Messi'nin burnunu sildiği peçete satışa çıktı! Değeri 1 milyon Arjantin pesosu (10 bin dolar)
16:44 Kahramanmaraş'ta düşen uçak alev alev yandı! Görüntüler helikopter kamerasında
16:33 Min-Jae Kim transferi sonrası Fenerbahçe, Güney Kore gündeminde!
16:17 Bergen'i kimin canlandıracağı sonunda belli oldu! Bergen filminin yeni başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah oldu
16:16 Manchester United beğeni topladı! Bruno 60 dakikada 3 gol attı, Pogba 68 dakikada 4 asist yaptı
Sel felaketini yaşayan Kastamonu ve Sinop uzaydan görüntülendi! Yıkım çok büyük Sel felaketini yaşayan Kastamonu ve Sinop uzaydan görüntülendi! Yıkım çok büyük         
21:37
Nefes kesen maçta Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Karagümrük'e 3-2 kaybetti Nefes kesen maçta Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Karagümrük'e 3-2 kaybetti         
21:09
Devrilen dolabın altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Ailesi gözyaşlarına boğuldu Devrilen dolabın altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Ailesi gözyaşlarına boğuldu         
20:58
Bizim Çocuklar paramparça oldu! Eski hocaları Galtier'in çalıştırdığı Nice, Lille'e fark attı Bizim Çocuklar paramparça oldu! Eski hocaları Galtier'in çalıştırdığı Nice, Lille'e fark attı         
19:54
Aşı olmayı reddederek koronadan ölen genç kızı babası konuştu: Sosyal medyadan etkilendi Aşı olmayı reddederek koronadan ölen genç kızı babası konuştu: Sosyal medyadan etkilendi         
19:06
ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı         
18:13
Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi         
17:12
Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı         
15:35
Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu         
14:35
Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar         
12:17
Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti         
11:33
Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi         
10:51
Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun         
09:42
Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi         
09:02
Eğlenmeye gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu Eğlenmeye gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu         
08:54
Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti         
23:42
Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü         
23:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2021 22:40:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: VavaCars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement