Vazelon Manastırı'nın restorasyonu başka bahara kaldı - Son Dakika

Vazelon Manastırı'nın restorasyonu başka bahara kaldı

15.10.2020 12:21

Vazelon Manastırı'nın restorasyonu başka bahara kaldı Anadolu'nun ilk manastırları arasında gösterilen Vazelon Manastırı için hazırlanan restorasyon projesinin bütçesinin Sümela Manastırı'na aktarıldığı ortaya çıktı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından reddedilen Vazelon Manastırı'nın...

Vazelon Manastırı'nın restorasyonu başka bahara kaldı

Anadolu'nun ilk manastırları arasında gösterilen Vazelon Manastırı için hazırlanan restorasyon projesinin bütçesinin Sümela Manastırı'na aktarıldığı ortaya çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından reddedilen Vazelon Manastırı'nın restorasyon projesi yerine yol güzergahının iyileştirilmesi ve çevre düzenlemesi için çalışma yapılacak

TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesindeki Anadolu'nun ilk manastırları arasında gösterilen Vazelon Manastırı için hazırlanan restorasyon projesinin bütçesi Sümela Manastırına aktarıldığı ortaya çıktı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği ancak ulaşımın güçlükle yaşandığı Vazelon Manastırı'nda beklenen restorasyon projesi başka bahara kalırken, restorasyon projesi yerine yol güzergahının iyileştirilmesi ve çevre düzenlemesi için çalışma yapılacak.

Türkiye'de inanç turizminde önemli eserlerin bulunduğu Trabzon'un Maçka ilçesinde Anadolu'nun ilk manastırları arasında gösterilen Vazelon Manastırı'nda başlaması planlanan restorasyon projesi Sümela Manastırı engeline takıldı. İlk kurucusu ve yapım tarihi bilinmeyen bazı araştırmacıların MS 270 ve 317 tarihleri arasında kurulduğu belirtilen Vazelon Manastırı için hazırlanan proje Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından reddedildi. Yaklaşık 100 yıldır hiçbir çalışmanın yapılmadığı manastır için hazırlanan proje maliyetinin yüksek olması nedeniyle bu ödeneğin restorasyon çalışmaları süren Sümela Manastırı'nın aktarılmasına karar verilirken, definecilerin ve misafirlerinin hışmına uğramaktan kurtulamayan Vazelon Manastırı'nın restorasyon projesi başka bahara kaldı.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği ancak ulaşımın güçlükle yaşandığı Vazelon Manastırı'nın ana binasında planlanan restorasyon projesinin iptal edilmesinin ardından yetkililer Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'na bir proje sunmaya hazırlanıyor. Birinci katına merdivenle çıkılan ve buradan da küçük bir hole ulaşılan manastıra daha rahat bir şekilde ulaşabilmek için yol güzergahının iyileştirilmesi ve çevre düzenlemesi için proje tasarlanacak, çalışma yapılacak. Orman içi patika yoldan yürüyerek Vazelon Manastırı'na ulaşmak isteyen turistler bu proje ile yol engeline takılmadan manastırı ziyaret edebilecek.

2011 yılında manastırın yakınlarına kadar araçlarla gelerek patika yoldan yürüyerek manastıra ulaşan Fener Rum Patriği Bartholomeos, beraberindeki din adamları bakımsızlıktan harabeye dönen manastırda incelemelerde bulunarak mum yakıp, dualar etmişti. Tarihi hakkında çok az bilginin bulunduğu Vazelon Manastırı 4. kattan oluşurken, en üst kısmına inşa edilen kilisenin duvarlarında günümüze ulaşan freskler bulunuyor. Çoğu tahrip edilmiş durumda olan fresklerin üzerlerine bazı vatandaşlar tarafından aşk ilanları yazılarak resimler çizildiği gözlenirken, kurşun delikleri de dikkat çekiyor.

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Vazelon Manastırı'nın restorasyonu başka bahara kaldı
Vazelon Manastırı'nın restorasyonu başka bahara kaldı
Vazelon Manastırı'nın restorasyonu başka bahara kaldı
Vazelon Manastırı'nın restorasyonu başka bahara kaldı

Sümela Manastırı, Trabzon, Turizm, Maçka, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Vazelon Manastırı'nın restorasyonu başka bahara kaldı - Son Dakika

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